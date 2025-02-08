البنك الأهلي يتعادل مع زد في مباراة ركلات الجزاء

خطف البنك الأهلي نقطة تعادل مثيرة أمام زد في الجولة 12 من الدوري المصري.

اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون عرف تقدم زد عن طريق شادي حسين، وأدرك أحمد ياسر ريان التعادل للبنك.

هدفا اللقاء جاءا من ركلتي جزاء.

ويعد ذلك ثاني تعادل بين الفريقين من أصل 3 مواجهات جمعتها في الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد البنك لـ 18 نقطة في ارتقى بها للمركز الثامن، فيما أصبح رصيد زد 15 نقطة ارتقى بها للمركز الـ 11.

وصف المباراة

في الدقيقة 6 أطلق شادي حسين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها البلعوطي ببراعة لركنية.

وأهدر مصطفى سعد فرصة تسجيل الأول لزد في شباك زد بتصويبة علت العارضة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 10.

وتألق البلعوطي أمام فرصة مجققة لزيكو في الدقيقة 32.

أول فرصة محققة للبنك جاءت في الدقيقة 35 عن طريق ياو أنور مرت بجوار القائم الأيمن.

وكاد أنور برأسية أن يتقدم للبنك في الدقيقة 52 لكن كرته جاءت في الشباك الخارجية.

وتحصل زد على ركلة جزاء بداعي وجود شد من المدافع للاعب الضيوف في الدقيقة 69 احتسبها أحمد الغندور.

وانبرى شادي حسين للركلة وسددها أرضية ضعيفة في منتصف المرمى معلنا عن الهدف الأول في الدقيقة 72.

هدف تقدم زد على البنك الأهلي عن طريق الهداف شادي حسين من ركلة جزاء 🔥🔥 pic.twitter.com/5Hfa7hF3sM — ON Sport (@ONTimeSports) February 8, 2025

وكاد أحمد ياسر ريان البديل أن يدرك التعادل برأسية لكن علي لطفي تألق وأبعدها لركنية في الدقيقة 88.

وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الغندور ركلة جزاء جديدة لكن تلك المرة للبنك الأهلي بداعي وجود لمسة يد على مدافع زد.

وسجل أحمد ياسر ريان التعادل على يمين الحارس أرضية في الدقيقة 90+4 ليخطف نقطة لفريقه.