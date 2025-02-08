بمشاركة تريزيجيه.. الريان يخسر أمام الشحانية

السبت، 08 فبراير 2025 - 20:55

كتب : FilGoal

تريزيجيه

خسر الريان أمام مضيفه الشحانية بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 15 من دوري نجوم قطر.

تريزيجيه

النادي : الريان

الريان

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف الريان في المباراة كاملة.

سجل ثنائية الشحانية سفين فان بيك و فرانسيسكو أنتونوتشي، بينما سجل هدف الريان الوحيد روجر جيديش.

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وارتفع رصيد الشحانية إلى النقطة 20 في المركز الخامس، وتجمد رصيد الريان عند النقطة 16 في المركز العاشر.

ولعب تريزيجيه مع الريان 12 مباراة في الدوري هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وسينتقل تريزيجيه بنهاية الموسم الجاري إلى الأهلي عقب نهاية إعارته من طرابزون التركي إلى الريان القطري، ليشارك مع الأحمر في كأس العالم للأندية.

تريزيجيه الريان الدوري القطري
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