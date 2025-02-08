بمشاركة تريزيجيه.. الريان يخسر أمام الشحانية

خسر الريان أمام مضيفه الشحانية بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 15 من دوري نجوم قطر.

تريزيجيه النادي : الريان الريان

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف الريان في المباراة كاملة.

سجل ثنائية الشحانية سفين فان بيك و فرانسيسكو أنتونوتشي، بينما سجل هدف الريان الوحيد روجر جيديش.

وارتفع رصيد الشحانية إلى النقطة 20 في المركز الخامس، وتجمد رصيد الريان عند النقطة 16 في المركز العاشر.

ولعب تريزيجيه مع الريان 12 مباراة في الدوري هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وسينتقل تريزيجيه بنهاية الموسم الجاري إلى الأهلي عقب نهاية إعارته من طرابزون التركي إلى الريان القطري، ليشارك مع الأحمر في كأس العالم للأندية.