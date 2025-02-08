بمشاركة تريزيجيه.. الريان يخسر أمام الشحانية
السبت، 08 فبراير 2025 - 20:55
كتب : FilGoal
خسر الريان أمام مضيفه الشحانية بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 15 من دوري نجوم قطر.
وشارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف الريان في المباراة كاملة.
سجل ثنائية الشحانية سفين فان بيك و فرانسيسكو أنتونوتشي، بينما سجل هدف الريان الوحيد روجر جيديش.
وارتفع رصيد الشحانية إلى النقطة 20 في المركز الخامس، وتجمد رصيد الريان عند النقطة 16 في المركز العاشر.
ولعب تريزيجيه مع الريان 12 مباراة في الدوري هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.
وسينتقل تريزيجيه بنهاية الموسم الجاري إلى الأهلي عقب نهاية إعارته من طرابزون التركي إلى الريان القطري، ليشارك مع الأحمر في كأس العالم للأندية.
أهداف المبارة |
الشحانية 2 - 1 الريان#دوري_نجوم_أريدُ#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/YHXUeRskDM— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 8, 2025