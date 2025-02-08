قادما من الأهلي.. المصري يعلن ضم مصطفى أبو الخير

السبت، 08 فبراير 2025 - 20:48

كتب : عمرو نبيل

مصطفى أبو الخير لاعب المصري

أعلن النادي المصري التعاقد مع مصطفى أبو الخير لاعب وسط الأهلي بشكل رسمي، ليكون آخر صفقات الفريق الشتوية.

وأوضح المصري أن أبو الخير وقع لمدة 3 مواسم ونصف.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن المصري أتم اتفاقه مع مصطفى أبو الخير، وذلك بعدما فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي لعدم حصوله على فرصة للمشاركة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - المصري يقترب من ضم مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي

ويعد أبو الخير ثاني صفقات المصري الشتوية بعد النيجيري جون إيبوكا.

وكان أبو الخير ضمن الأسماء المرشحة للخروج على سبيل الإعارة من الأهلي لصفوف بتروجت في صفقة أحمد رضا.

لاعب الوسط صاحب الـ 21 عاما لم يشارك في أي مباراة بقميص الأهلي منذ بداية الموسم على الرغم من جلوسه على دكة البدلاء في 4 مباريات كان آخرها ضد بيراميدز.

وشارك أبو الخير في 3 مباريات سابقة بقميص الفريق الأول للأهلي كانوا في الجولات الثلاث الأخيرة بالدوري المصري في الموسم الماضي.

وكان المصري قد تعاقد مع جون إيبوكا قادما من سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الأهلي المصري الدوري المصري مصطفى أبو الخير
نرشح لكم
لماذا عقوبة ناصر ماهر أكبر من حسين الشحات؟ طه عزت يجيب الإسماعيلي يعلن تكليف محامين للدفاع عن خماسي المشجعين المحتجز الخطيب يعتمد تصميم استاد الأهلي.. والكشف عنه في حفل استضافة كأس العالم للأندية "الملكي بسهمه يكتب التاريخ".. الزمالك يعلن ضم أحمد الجفالي روبن دياز: واجهنا مبابي من قبل ولم يكن التهديد الرئيسي تدريبات عملية تخصصية داخل منطقة الجزاء في ختام ورشة تطوير الحكام في حضور شوقي.. الأهلي يختتم استعداده لمواجهة غزل المحلة عقوبات رابطة الأندية – إيقاف ناصر ماهر 3 مباريات وغيابه عن القمة.. وغرامات بالجملة على باقي الأندية
أخر الأخبار
لماذا عقوبة ناصر ماهر أكبر من حسين الشحات؟ طه عزت يجيب 25 دقيقة | الدوري المصري
مانشستر سيتي يواجه قاهر ليفربول.. ومواجهات متوسطة في قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي يعلن تكليف محامين للدفاع عن خماسي المشجعين المحتجز 34 دقيقة | الدوري المصري
الخطيب يعتمد تصميم استاد الأهلي.. والكشف عنه في حفل استضافة كأس العالم للأندية 38 دقيقة | الدوري المصري
في ضيافة الأهلي.. كأس العالم للأندية تزور مصر ساعة | كأس العالم للأندية
استراحة الدوري الإيطالي - إنتر (1)-(1) فيورنتينا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
"الملكي بسهمه يكتب التاريخ".. الزمالك يعلن ضم أحمد الجفالي ساعة | ميركاتو
مؤتمر أنشيلوتي: نتائج سيتي فاجأتني.. ومواجهة جوارديولا كابوس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر