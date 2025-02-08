قادما من الأهلي.. المصري يعلن ضم مصطفى أبو الخير

أعلن النادي المصري التعاقد مع مصطفى أبو الخير لاعب وسط الأهلي بشكل رسمي، ليكون آخر صفقات الفريق الشتوية.

وأوضح المصري أن أبو الخير وقع لمدة 3 مواسم ونصف.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن المصري أتم اتفاقه مع مصطفى أبو الخير، وذلك بعدما فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي لعدم حصوله على فرصة للمشاركة.

ويعد أبو الخير ثاني صفقات المصري الشتوية بعد النيجيري جون إيبوكا.

وكان أبو الخير ضمن الأسماء المرشحة للخروج على سبيل الإعارة من الأهلي لصفوف بتروجت في صفقة أحمد رضا.

لاعب الوسط صاحب الـ 21 عاما لم يشارك في أي مباراة بقميص الأهلي منذ بداية الموسم على الرغم من جلوسه على دكة البدلاء في 4 مباريات كان آخرها ضد بيراميدز.

وشارك أبو الخير في 3 مباريات سابقة بقميص الفريق الأول للأهلي كانوا في الجولات الثلاث الأخيرة بالدوري المصري في الموسم الماضي.

وكان المصري قد تعاقد مع جون إيبوكا قادما من سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.