كرة سلة – منتخب مصر للسيدات يخسر أمام أوغندا ويفشل في التأهل لأمم إفريقيا

السبت، 08 فبراير 2025 - 20:36

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة سلة سيدات

خسر منتخب مصر لكرة السلة للسيدات أمام أوغندا في المباراة النهائية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

وأقيمت التصفيات في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت هزيمة منتخب مصر بنتيجة 74-60 أمام أوغندا، ليفشل في التأهل إلى كأس الأمم.

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وضمت قائمة منتخب مصر كل من:

نادين سلعاوي - ريم موسى - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - فريدة وائل - إنجي صلاح - أسرار ماجد - هالة شعراوي - ملك هشام - آية الفقي - نور طلعت - يارا أسامة.

وتقام منافسات أمم إفريقيا 2025 في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار خلال الفترة من 25 يوليو إلى 3 أغسطس المقبلين.

وحسمت منتخبات كوت ديفوار ونيجيريا والسنغال ورواندا ومالي والكاميرون تأهلها بالفعل.

ويتأهل أول 4 منتخبات من أمم إفريقيا إلى منافسات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في ألمانيا.

كرة سلة منتخب مصر للسيدات
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