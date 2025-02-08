تشكيل ريال مدريد - سيبايوس أساسي.. ومبابي يقود الهجوم ضد أتليتكو

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه أتليتكو مدريد.

ويواجه ريال مدريد خصمه أتليتكو مدريد بعد قليل في دربي المدينة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويلعب أوريلين تشواميني في كقلب دفاع.

ويشارك داني سيبايوس بشكل أساسي بدلا من لوكا مودريتش.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – أوريلين تشواميني – راؤول أسينسيو – فران جارسيا

خط الوسط: داني سيبايوس – فيديريكو فالفيردي – جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة.

بينما يأتي أتليتكو مدريد في الوصافة بـ48 نقطة.