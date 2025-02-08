دورتموند يخسر في أول مباريات كوفاتش.. وليفركوزن يتعادل في مصلحة بايرن

خسر بوروسيا دورتموند أمام شتوتجارت في أولى مبارياته تحت قيادة مدربه الكرواتي كوفاتش.

وتلقى دورتموند الهزيمة أمام شتوتجارت في الجولة 21 من الدوري الألماني، ليتجمد رصيده عند النقطة 29 في المركز الـ11.

وتولى كوفاتش تدريب دورتموند خلفا للتركي نوري شاهين.

في مباراة أخرى قدم فولفسورج هدية لبايرن ميونيخ بعدما تعادل مع باير ليفركوزن منافسه سلبيا.

ووصل ليفركوزن إلى النقطة 46 في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

بينما رفع فولفسبورج رصيده إلى النقطة 30 في المركز التاسع.

وكان بايرن ميونيخ فاز على فيردير بريمن بثلاثية دون رد.

ولم يخسر بايرن ميونيخ في آخر 13 مباراة له في الدوري الألماني، حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل 3 مرات.