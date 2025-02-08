دورتموند يخسر في أول مباريات كوفاتش.. وليفركوزن يتعادل في مصلحة بايرن

السبت، 08 فبراير 2025 - 19:46

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند

خسر بوروسيا دورتموند أمام شتوتجارت في أولى مبارياته تحت قيادة مدربه الكرواتي كوفاتش.

وتلقى دورتموند الهزيمة أمام شتوتجارت في الجولة 21 من الدوري الألماني، ليتجمد رصيده عند النقطة 29 في المركز الـ11.

وتولى كوفاتش تدريب دورتموند خلفا للتركي نوري شاهين.

أخبار متعلقة:
مؤتمر فليك: ليس علي ضغوط لتجديد عقدي.. ومن الجيد تقديم الحكام تفسيرات لقراراتهم دوري NBA – نظام جديد لمباراة كل النجوم بمشاركة 4 فرق.. ومواجهات قوية منتظرة

في مباراة أخرى قدم فولفسورج هدية لبايرن ميونيخ بعدما تعادل مع باير ليفركوزن منافسه سلبيا.

ووصل ليفركوزن إلى النقطة 46 في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

بينما رفع فولفسبورج رصيده إلى النقطة 30 في المركز التاسع.

وكان بايرن ميونيخ فاز على فيردير بريمن بثلاثية دون رد.

ولم يخسر بايرن ميونيخ في آخر 13 مباراة له في الدوري الألماني، حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل 3 مرات.

بوروسيا دورتموند الدوري الألماني بايرن ميونيخ
نرشح لكم
كأس إنجلترا – تشيلسي يودع أمام برايتون ونيوكاسل يفلت من مفاجأة برمنجهام برشلونة المستفيد.. ريال مدريد يتعادل مع أتليتكو للمرة الثالثة تواليا كوكا يسجل في فوز لو هافر على ليل.. ومشاركة متأخرة لـ عبد المنعم ضد لانس انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(1) أتليتكو كونتي: نابولي لا يستطيع إنفاق مثل منافسيه.. وأنزعج من تصنيفي متطلبا البدلاء ينصرون ميلان على إمبولي بثنائية تشكيل أتليتكو مدريد - نجل سيميوني أساسي وثنائي هجومي ضد ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - سيبايوس أساسي.. ومبابي يقود الهجوم ضد أتليتكو
أخر الأخبار
كرة يد - يحيى خالد يقود سان جيرمان لإقصاء حامل لقب كأس فرنسا والتأهل للمربع الذهبي 31 دقيقة | كرة يد
مدرب المصري: لا زال لدى بامبو الكثير ليقدمه.. وهدفنا حصد أكبر كم من النقاط 44 دقيقة | الدوري المصري
كأس إنجلترا – تشيلسي يودع أمام برايتون ونيوكاسل يفلت من مفاجأة برمنجهام ساعة | الدوري الإنجليزي
برشلونة المستفيد.. ريال مدريد يتعادل مع أتليتكو للمرة الثالثة تواليا ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - دوما على أعتاب الرحيل من مودرن سبورت.. وجزائري الأقرب لخلافته ساعة | الدوري المصري
حوار – جراديشار: لا أطيق الانتظار لمواجهة ميسي.. وصدى انتقالي لـ الأهلي جنوني ساعة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يعلن موعد بنشرقي وداري للمشاركة في المباريات.. وموقف معلول ووسام وطاهر ساعة | الدوري المصري
وكيله يكشف سبب عدم إتمام انتقال سيري إلى الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر 4 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول