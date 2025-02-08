مؤتمر فليك: ليس علي ضغوط لتجديد عقدي.. ومن الجيد تقديم الحكام تفسيرات لقراراتهم

يرى هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة أن من الجيد تقديم الحكام تفسيرات لقراراتهم.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه إشبيلية في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 23 الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني خلال مؤتمر صحفي: "بالتأكيد سأشاهد دربي مدريد لأنها تجمع بين فريقي من الأفضل في أوروبا".

وأضاف "تقديم تفسيرات من الحكام لبعض قراراتهم؟ أحيانا يكون من الجيد التحدث مع الحكم، لكن في النهاية هم أصحاب القرار ولا يمكنك تغيير هذه الأمور، أتقبل ذلك لفهم الأمور بشكل أفضل، أعلم أن عملهم صعب".

وتابع "تجديد عقدي؟ ليس علي أي ضغوط بشأن هذا، أنا سعيد بالفريق والنادي لديه مستقبل جيد، لا يزال هناك سنة أخرى في عقدي".

وواصل "سنرى حالة داني أولمو وجافي وإنييجو مارتينيز للبدء بشكل أساسي ضد إشبيلية".

وأنهى حديثه قائلا: "أعلم أن الأجواء في ملعب إشبيلية ستكون رائعة، كنت منبهرا في فالنسيا بشكل لا يصدق بسبب الأجواء، في النهاية علينا أن نلعب بأسلوبنا وهذا هو الأمر الأهم".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة.

بينما يأتي إشبيلية في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.