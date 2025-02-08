كما كشف في الجول.. بوبو من بيراميدز إلى سيراميكا

السبت، 08 فبراير 2025 - 19:09

كتب : عمرو نبيل

محمد رضا بوبو - سيراميكا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم محمد رضا "بوبو" قادما من بيراميدز.

وحسبما كشف FilGoal.com في وقت سباق فأن الناديين توصلا لاتفاق بينهما، بعد عدم تعثرت مفاوضات انتقال اللاعب للبنك الأهلي والمصري من قبل.

وتعثر انتقال بوبو للبنك الأهلي ثم المصري بسبب عدم التوصل لاتفاق على المقابل المادي.

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وبذلك أصبح بوبو الصفقة السادسة التي تتم بين الفريقين منذ بداية الموسم الجاري.

فانضم قبله كل من محمود عبد الحفيظ "زلاكة" وعبد الله مجدي وفاخري لاكاي وإسلام عيسى ومحمد صادق من بيراميدز لـ سيراميكا في الصيف الماضي.

وتنص لوائح القيد الخاصة بموسم 2024-25 للدوري المصري على:

- لا يجوز للنادي إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

- لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي.

فهل خرق الناديان هذا البند بعد إتمام صفقة بوبو؟ هذا ما أجاب عنه عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز.

وقال بسيوني لـ FilGoal.com: "سيراميكا وبيراميدز لم يتحايلا على قواعد الإعارة لنفس الفريق الموضوعة من اتحاد الكرة قبل بداية الموسم".

وأضاف "بيراميدز أعار زلاكة وعبد الله مجدي في الصيف والآن محمد رضا".

وأتم "انتقل محمد صادق وفاخري لاكاي وإسلام عيسى لسيراميكا بشكل نهائي في الصيف الماضي".

ولم يخض بوبو البالغ من العمر 24 عاما بيراميدز سوى 3 مباريات فقط هذا الموسم بواقع 180 دقيقة.

وكان محمد بوبو قد انتقل إلى صفوف بيراميدز في صيف 2023 قادما من مودرن فيوتشر.

ويرتبط بوبو بتعاقد مع بيراميدز حتى صيف 2028.

وخاض بوبو 29 مباراة مع بيراميدز منذ انضمامه للفريق.

وساهم لاعب الوسط في خمسة أهداف مع بيراميدز بتسجيل هدفين وصناعة 3 آخرين.

محمد رضا بوبو سيراميكا بيراميدز
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