"أعتذر على المشهد غير اللائق".. ناصر ماهر يعتذر بعد طرده ضد الإسماعيلي

قدم ناصر ماهر لاعب الزمالك اعتذارا بعد طرده في مباراة فريقه ضد الإسماعيلي.

وتعرض ناصر ماهر للطرد في الدقيقة 86 بسبب ضرب محمد نصر لاعب الإسماعيلي بدون كرة.

وكتب ماهر على حسابه على انستجرام "أولا في البداية بعتذر عن أي خطأ صدر مني، رد فعلي كان سريعا بسبب سب لاعب الإسماعيلي لعائلتي".

وأتم "متقبل العقوبة وأتقدم بأسفي لجماهير نادي الزمالك والإسماعيلي على المشهد غير اللائق والمنظومة بالكامل، وأتمنى قبول اعتذاري".

وكشف مصدر من رابطة الأندية المصرية على التساؤلات الدائرة حول عقوبة ناصر ماهر بعد طرده أمام الإسماعيلي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com : "هناك نوعين من العقوبات، الإدارية والانضباطية، الأولى تتعلق بالتدخلات على الكرة، مثل محاولة منع الخصم من التسجيل ويتعرض خلالها اللاعب للإيقاف لمدة مباراة، أمام العقوبة الانضباطية تكون 3 مباريات وتتعلق بالتدخلات على الخصم بدون كرة".

وأوضح "عقوبة ناصر ماهر تندرج تحت بند العقوبات الانضباطية لذا سيتم إيقافه لمدة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيها على غرار ما حدث مع أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا".

وتعرض أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا للإيقاف ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة خلال مواجعهة فريقه أمام سموحة.

وبذلك سيغيب ناصر ماهر عن صفوف الزمالك خلال مباريات: فاركو وبتروجت والأهلي على الترتيب، وذلك حال لم يحدث أي تأجيل في مواعيد المباريات.

وأعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن قراره بتوقيع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر.

ناصر ماهر شارك مع الزمالك في الموسم الحالي خلال 9 مباريات وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وعاد الزمالك لطريق الانتصارات بالفوز على منافسه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل مصطفى شلبي ونبيل عماد ثنائية الزمالك.

ولعب مصطفى شلبي تحت قيادة كريستيان جروس 13 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مرة.

ووصل شلبي للمساهمة الـ27 مع الزمالك في 86 مباراة، بواقع تسجيله 13 هدفا وصناعته 14 آخرين.

وكان الزمالك قد خسر المباراة الماضية ضد بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.