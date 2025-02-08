دوري NBA – نظام جديد لمباراة كل النجوم بمشاركة 4 فرق.. ومواجهات قوية منتظرة

أسفرت قرعة اختيار اللاعبين لفرق فعاليات كل النجوم (All STAR) لدوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA عن 3 فرق قوية.

وتقام مباريات كل النجوم (All STAR) للعام الجاري 2025 بطريقة مختلفة عن السنوات الماضية، وبمشاركة 4 فرق.

وبعد اختيار اللاعبين بشكل طبيعي من نجوم دوري NBA من القسمين الشرقي والغربي، سيتم تقسيمهم لـ3 فرق.

وسيتم اختيار الفرق الثلاثة من قبل محللي قنوات TNT وهم تشارلز باركلي وشاكيل أونيل وكيني سميث.

وتستضيف صالة (تشيز سينتر) الخاصة بفريق جولدن ستيت واريورز في سان فرانسيسكو فعاليات أسبوع كل النجوم (All STAR) لعام 2025 الجاري.

وتُلعب المباراة يوم الأحد 16 فبراير الجاري.

وأسفرت الاختيارات عن الآتي:

فريق شاكيل أونيل

ليبرون جيمس – لوس أنجلوس ليكرز

ستيفن كيري – جولدن ستيت واريورز

أنتوني ديفيز – دالاس مافريكس

جايسون تايتوم – بوسطن سيلتيكس

كيفين دورانت – فينيكس صنز

داميان ليلارد – ميلوكي باكس

جيمس هاردن – لوس أنجلوس كليبرز

جيلين براون – بوسطن سيلتيكس

فريق كيني سميث

أنتوني إدوارزد – مينيسوتا تمبروولفز

جالين برونسون – نيويورك نيكس

جارين جاكسون جونيور – ممفيس جريزليز

داريوس جارلند – كليفلاند كافاليرز

إيفان موبلي – كليفلاند كافاليرز

تايلر هيرو – ميامي هيت

فريق تشارلز باركلي

نيكولا يوكيتش – دنفر ناجيتس

يانيس أنتيتوكنمبو – ميلوكي باكس

شاي جيلجوس ألكساندر – أوكلاهوما سيتي ثاندرز

فيكتور ويمبانياما – سان أنطونيو سبيرز

باسكال سياكم – إنديانا بيسرز

ألفيرن شينجون – هيوستن روكيتس

كارل أنتوني تاونز – نيويورك نيكس

دونفان ميتشيل – كليفلاند كافاليرز

وتقام مباريات كل النجوم (All STAR) بنظام البطولة بمشاركة 4 فرق، والفريق الرابع الذي سيشارك مع الـ3 فرق السابقة سيكون الفائز من مباراة النجوم الجدد في NBA (الروكي) والنجوم الصاعدين في الدوري (نجوم السنة الثانية).

وسيتم إجراء القرعة لتحديد مواجهات نصف نهائي كل النجوم (All STAR) في وقت لاحق.

وتُلعب المباريات بنظام مختلف ومن نتيجة 40 نقطة ويكون الفريق الفائز هو الذي يصل لها أولا.

وكذلك تقام المباراة النهائية بنفس الطريقة ويفوز بها الفريق الذي يحقق 40 نقطة أو أكثر أولا.