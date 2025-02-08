سوبر ريتيجي التاريخي.. أتالانتا يكتسح هيلاس فيرونا بخماسية

السبت، 08 فبراير 2025 - 18:53

كتب : FilGoal

ماتيو ريتيجي - أتالانتا

اكتسح أتالانتا منافسه هيلاس فيرونا بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ماتيو ريتيجي سوبر هاتريك (4 أهداف) وإديرسون.

وأصبح ريتيجي اللاعب الوحيد الذي سجل على الأقل 19 هدفا بعد أول 24 مباراة في الدوري الإيطالي.

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ويوجد فقط 3 لاعبين في الدوريات الـ5 الكبرى سجلوا أكثر من 20 هدفا أو أكثر، وهم محمد صلاح 21، وهاري كين 21، ماتيو ريتيجي 20.

وبات ريتيجي أول لاعب إيطالي يسجل 4 أهداف في مباراة في الدوري منذ تشيرو إيموبيلي في لاتسيو ضد سبال في يناير 2018.

وكذلك منذ تولي جيانبييرو جاسبيريني تدريب أتالانتا في موسم 2016-2017، بات فريقه الأكثر فوزا بفارق 5 أهداف بـ 25 مباراة في بطولة الدوري، على الأقل أكثر بـ 4 مرات عن أي فريق آخر، إذ يأتي خلفه إنتر بـ21 مرة.

وللمرة الثانية يخسر هيلاس فيرونا بتلك النتيجة خلال الموسم الحالي على أرضه، إذ تعرض للهزيمة من إنتر 5-0.

وافتتح ريتيجي النتيجة في الدقيقة 21 ثم ضاعف النتيجة بعد 4 دقائق من صناعة بيرات دجيمسيتي.

وأحرز إديرسون الهدف الثالث في الدقيقة 37.

وعاد ريتيجي لتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 44، ثم أنهى الأهداف في الدقيقة 56 من صناعة مارتن دي رون.

وبهذا الفوز وصل أتالانتا للنقطة 50 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند النقطة 23 في المركز الـ14.

ماتيو ريتيجي أتالانتا الدوري الإيطالي هيلاس فيرونا
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