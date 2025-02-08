بامبو يحسم دربي المتوسط لـ المصري بثنائية ضد الاتحاد

السبت، 08 فبراير 2025 - 18:11

كتب : FilGoal

كريم بامبو - المصري - الاتحاد

انتصر المصري على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في دربي المتوسط لحساب الجولة 12 من الدوري المصري.

سجل كريم بامبو ثنائية الفريق البورسعيدي فيما قلص يوسف أسامة نبيه الفارق للفريق السكندري.

الفوز رفع رصيد المصري لـ 22 نقطة في المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

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فيما ظل الاتحاد في المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة.

وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء عن طريق هشام عادل بتصويبة علت العارضة في الدقيقة 3.

وتقدم المصري بهدف في الدقيقة 20 عن طريق كريم بامبو الذي انفرد وسدد في الشباك على يسار الحارس بعد خطأ مدافعي الاتحاد.

وتألق محمود جاد في التصدي لضربة مقصية من شكري نجيب وحوّلها لركنية في الدقيقة 23.

وخرج محمود متولي متأثرا بإصابة عضلية في الشوط الأول وعوضه محمود شبانة في الدقيقة 32.

شوط أول انتهى بتقدم بفضل هدف كريم بامبو.

الشوط الثاني شهد استحواذا من المصري وتراجع للاعبي الاتحاد مع محاولات لم تشهد خطورة محققة.

في الدقيقة 71 سجل بامبو الهدف الثاني بعد تمريرة من فخر الدين بن يوسف لكن الحكم أشهر راية التسلل.

وبعد العودة لتقنية الفيديو وعقب المطالعة لمدة 4 دقائق احتسب نادر قمر الدولة الهدف بداعي عدم وجود تسلل علي المهاجم التونسي.

وتألق محمود جاد في التصدي لتصويبة أحمد أيمن ببراعة وحولها لركنية في الدقيقة 80.

محاولات الاتحاد عرفت تقليص الفارق برأسية يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 90+6 لتنتهي المباراة بفوز المصري.

المصري الاتحاد السكندري الدوري المصري
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