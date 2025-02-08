كرة يد – الأهلي يهزم الزمالك في قمة دوري السيدات

السبت، 08 فبراير 2025 - 18:09

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد سيدات

فاز فريق الأهلي لكرة اليد للسيدات على الزمالك بنتيجة 28-22 في قمة الدوري المصري لكرة اليد للسيدات.

وأقيمت المباراة في الصالة المغطاة بمقر نادي الزمالك.

وكان فريق الزمالك لكرة اليد سيدات فاز على الأهلي في لقاء الدور الأول من الدوري بنتيجة 32-31.

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بعد الفوز يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري لكرة اليد للسيدات برصيد 24 نقطة، ويأتي الزماكل في المركز الثاني برصيد 20 نقطة. وذلك ضمن المرحلة الأولى للدوري.

ويقام الدوري المصري للسيدات لكرة اليد بمشاركة 8 فرق تلعب جميعها بنظام الذهاب والعودة، ويتأهل أول 4 فرق إلى المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب.

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