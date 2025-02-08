رغم مواصلة تألق أنتوني.. سيلتا فيجو يقلب الطاولة على ريال بيتيس ويخطف الفوز

قلب سيلتا فيجو النتيجة على منافسه ريال بيتيس وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وواصل أنتوني التألق بعد رحيله من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة وسجل هدفا.

وكان أنتوني قد حصل على جائزة رجل مباراة أتليتيك بلباو في الجولة 22.

وسجل أنتوني ودييجو يورينتي ثنائية ريال بيتيس، بينما أحرز أهداف سيلتا فيجو فران بلتران وخافي رودريجيز وفيليوت سويدبيرج.

وتقدم أنتوني لبيتيس في الدقيقة العاشرة وضاعف يورينتي النتيجة في الدقيقة 22 من صناعة مارك روكا.

وتمكن سيلتا فيجو من تقليص النتيجة عن طريق بلتران في الدقيقة 63 من صناعة هوجو ألفاريز.

وتعادل رودريجيز بعد دقيقتين فقط من صناعة بابلو دوران.

واستطاع سويدبيرج من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 87 من صناعة سيرجيو كاريرا.

وبهذا الفوز وصل سيلتا فيجو للنقطة 28 في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد بيتيس عند النقطة 29 في المركز العاشر.