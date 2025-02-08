بمشاركة كاملة لـ مرموش.. مانشستر سيتي يفوز بصعوبة على ليتون أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت، 08 فبراير 2025 - 16:26

كتب : FilGoal

عمر مرموش - ليتون أورينت ضد مانشستر سيتي

حقق مانشستر سيتي فوزا صعبا على ليتون أوريينت بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلعب ليتون أورينت بدوري القسم الثالث الإنجليزي.

سجل هدفي مانشستر سيتي في المباراة كلا من كيفت دي بروين وعبد القادر خوسانوف، بينما أحرز ستيفان أورتيجا هدف ليتون بالخطأ في مرماه.

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وتأهل مانشستر سيتي لدور الـ 16 من البطولة التي يحمل وصافتها وسينتظر قرعة لتحديد منافسه في الدور التالي.

التشكيل

بدأ مرموش المباراة بشكل أساسي في مركز المهاجم وسط غياب إيرلنج هالاند، كما لعب نيكولاس جونزاليس وفيتور ريس لأول مرة منذ الانضمام للفريق.

أحداث المباراة

كاد أصحاب الأرض أن يسجلوا هدف التقدم في الدقيقة 13 من انفراد بالمرمى ولكن الكرة جاءت بجانب العارضة.

وبعد ثلاث دقائق تمكن ليتون أورينت من التقدم بالهدف الأول عن طريق أورتيجا بالخطأ في مرماه بعد تسديدة رائعة من جيمي دونلي من وسط الملعب ارتدت من العارضة في الحارس وسكنت الشباك.

وتعرض نيكو جونزاليس للإصابة في الدقيقة 21 ليستبدل ويحل برناردو سيلفا بدلا منه.

وكاد مرموش أن يسجل قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول ولكن الحارس تعملق في التصدي له.

وتعادل مانشستر سيتي في الدقيقة 56 عن طريق خوسانوف البديل بتسديدة من ريكو لويس غيرت اتجاهها من خوسانوف وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 79 سجل كيفن دي بروين هدف الفوز مستغلا تمريرة من جريليش لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

ولعب مرموش المباراة كاملة لأول مرة منذ الانضمام لمانشستر سيتي.

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