إصابة محمد حسن بقطع في وتر أكيليس

السبت، 08 فبراير 2025 - 15:50

كتب : FilGoal

محمد حسن - الإسماعيلي أمام الداخلية

أعلن محمد حسن لاعب الإسماعيلي إصابته بقطع في وتر أكيليس.

محمد حسن

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وكان اللاعب قد أصيب خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وأصيب حسن بعد تدخل مشترك مع محمود بنتايك لاعب الزمالك.

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وكتب حسن عبر حسابه على إنستاجرام: "ألم ربنا ما يكتبوا على حد، أصعب ليلة مرت علي في كرة القدم، قطع في وتر أكيليس، الحمد لله على كل شيء، ادعوا لي".

صاحب الـ 31 عاما شارك في 10 مباريات بقميص الإسماعيلي منذ بداية الموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

وكان الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب السلام.

ويحتل الإسماعيلي المركز 14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة.

محمد حسن الإسماعيلي
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