تقرير صربي: بسبب الزمالك.. كاليب زادي سيري يغيب عن فويفودينا في الدربي ضد بارتيزان

كشف موقع soccer sportal الصربي عن غياب كاليب زادي سيري لاعب فيوفودينا عن مواجهة فريقه ضد بارتيزان مساء اليوم السبت.

غياب اللاعب يأتي في ظل اتفاقه مع الزمالك على الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع اللاعب الإيفواري على البنود الشخصية مع اللاعب ويتبقى فقط الاتفاق مع ناديه.

وفقا للموقع فإن اللاعب يضغط على إدارة ناديه من أجل الموافقة على عرض الزمالك.

وقد يضطر النادي للموافقة على بيع اللاعب للزمالك بسعر أقل من الذي طلبه في ظل ضغط اللاعب وضيف الوقت أمام الزمالك الذي مع نهاية فترة القيد في مصر مساء اليوم.

وكان مارك يوفانوفيتش المدير الرياضي لنادي فويفودينا الصربي ما تردد عن وجود مفاوضات من الزمالك لضم جناحه الإيفواري كاليب زادي سيري.

وقال يوفانوفيتش في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "مفاوضات الزمالك مع كاليب زادي سيري؟ لأكون صريحا، لا أعرف شيئا عن ذلك".

وبدأ الإيفواري مسيرته الكروية في أكاديمية سيتي سبور دو ماركوري في أبيدجان.

بعد ذلك انتقل إلى أجاكسيو الفرنسي الذي صعده للفريق الأول في عام 2018.

وفي العام التالي 2019، انتقل سيري إلى كان الفرنسي مقابل 2 مليون يورو.

وبعد قرابة 5 سنوات، تحديدا في فبراير 2024، انتقل سيري إلى فويفودينا الصربي مقابل 120 ألف يورو.

ومع ناديه الحالي لعب سيري 46 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 10، وهي الحصيلة الأفضل في مسيرته.

على الجانب الآخر لعب مع فريق أجاكسيو 26 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع هدفا آخر.

أما في كان، فلعب 100 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 15.