تشكيل المصري - فخر الدين بن يوسف يقود الهجوم أمام الاتحاد.. وإيبوكا على الدكة

يقود التونسي فخر الدين بن يوسف تشكيل النادي المصري خلال مواجهة الاتحاد السكندري المرتقبة.

ويلعب المصري أمام الاتحاد بعد قليل ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.

فيما يتواجد الاتحاد في المركز 13 برصيد 14 نقطة.

وجاء تشكيل المصري بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – حسن علي.

الوسط: محمود حمادة – يوسف الجوهري – خالد الغندور.

الهجوم: كريم بامبو – فخر الدين يوسف - ليستويل أمانكونا

فيما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

الحارس: صبحي سليمان.

الدفاع: أحمد أيمن – عبد الله بكري – محمود متولي – محمد مغربي

الوسط:مورو ساليفو–إسلام مرزوق – فان ديريك.

الهجوم: هشام عادل – شكري نجيب – كريم الديب.