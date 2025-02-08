مونت كارلو: ساليبا أولوية في ريال مدريد.. وأرسنال سيطلب رقما قياسيا للتخلي عنه

كشفت تقارير عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع المدافع الفرنسي ويليام ساليبا لاعب أرسنال.

ويمتد تعاقد ساليبا مع أرسنال حتى صيف 2027

وبحسب راديو مونت كارلو الفرنسي، فإن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع ويليام ساليبا ويرى بأن التعاقد معه أولوية للنادي الملكي.

وأوضحت التقارير أن ساليبا يرحب باللعب لريال مدريد ولكن أرسنال سيطلب رقم قياسي للتخلي عن المدافع الدولي الفرنسي.

ويعاني ريال مدريد من الإصابات في خطه الدفاعي ويجد في ساليبا الخيار الأنسب لتدعيم صفوفه.

ساليبا انضم إلى آرسنال في عام 2019 قادماً من سانت إتيان الذي بقي معه لموسم على سبيل الإعارة من الفريق اللندني.

ثم انتقل الدولي الفرنسي إلى نادي نيس وأولمبيك مارسيليا بنظام الإعارة قبل أن يلتحق في عام 2022 بفريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

ولعب ساليبا 116 مباراة مع أرسنال وسجل 7 أهداف وصنع هدفين.