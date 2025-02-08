انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - ليتون أوريينت (1)-(2) مانشستر سيتي

السبت، 08 فبراير 2025 - 14:13

كتب : FilGoal

عمر مرموش - ليتون أورينت ضد مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد ليتون أوريينت في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق79. جوووول الثاني لمانشستر سيتي عن طريق كيفن دي بروين بانفراد مستغلا تمريرة من جاك جريليش.

ق56. جوووول التعادل لمانشستر سيتي عن طريق عبد القادر خوسانوف بعد تسديدة من ريكو رويس غيرت تجاهها من رأسه وسكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48. الحارس يتعملق ويمنع مرموش من تسجيل التعادل أمام المرمى.

ق21. إصابة نيكو جونزاليس صفقة مانشستر سيتي الجديدة في أول مباراة وخروجه مستبدلا ويدخل برناردو سيلفا بدلا منه.

ق16. جوووووول أول لليتون أورينت عن طريق أورتيجا بالخطأ في مرماه بعد تسديدة رائعة من جيمي دونلي من وسط الملعب ارتدت من العارضة في الحارس وسكنت الشباك.

ق13. فرصة الهدف الأول تضيع من أصحاب الأرض.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ليتون أورينت مانشستر سيتي عمر مرموش
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