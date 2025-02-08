الأهلي يطالب اتحاد الكرة بسرعة تعيين خبير أجنبي للحكام.. وطلب آخر بشأن قمة الزمالك

السبت، 08 فبراير 2025 - 14:11

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم السبت إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الأمور التحكيمية.

وطالب الأهلي في خطابه بسرعة تعيين خبير أجنبي لقيادة لجنة الحكام.

كما طالب الأهلي بالاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوربية

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - المصري يقترب من ضم مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي الرياضية: أهلي جدة يسقط فيرمينو من قائمته المحلية يوسف أيمن: أمور شخصية مع كولر صعبت فترتي في الأهلي معلول: سأبذل 200% من مجهودي للمشاركة.. وهذه أفضل وأسوأ مباراة لي مع الأهلي

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي:

"أرسلنا خطابا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، للاستفسار عن أسباب تأخير التحرك لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية "الفجة" التي أثرت في نتائج بعض المباريات الأخيرة بشكل مباشر، وتنذر بأزمات عديدة قادمة"

"وطالب النادي بسرعة وفاء اتحاد الكرة بما تم الاتفاق عليه قبل بداية الموسم بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي صاحب سيرة ذاتية مرموقة مع توفير عوامل تساعده على النجاح.. كما طلب النادي إسناد مباراته القادمة مع الزمالك في بطولة الدوري إلى طاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوربية".

لا يتوفر وصف.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري ضمن الجولة 15 من مسابقة الدوري.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، ويليه الزمالك برصيد 23 نقطة.

الأهلي اتحاد الكرة
نرشح لكم
تقرير تونسي يكشف موعد وصول الجفالي للانضمام لـ الزمالك سيغيب عن القمة.. مصدر من الرابطة لـ في الجول: ناصر ماهر سيتعرض لنفس عقوبة قندوسي إصابة محمد حسن بقطع في وتر أكيليس استراحة في الدوري - المصري (1)-(0) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول تشكيل المصري - فخر الدين بن يوسف يقود الهجوم أمام الاتحاد.. وإيبوكا على الدكة الكشف عن موعد غلق باب القيد الشتوي المحلي خبر في الجول - تضاؤل فرص مشاركة داري وبنشرقي أمام غزل المحلة خبر في الجول - المصري يقترب من ضم مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي
أخر الأخبار
جوارديولا: خضنا مباراة معتادة في كأس الاتحاد.. ولست محبطا من مشاركة هذا الثنائي 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير تونسي يكشف موعد وصول الجفالي للانضمام لـ الزمالك 33 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة كاملة لـ مرموش.. مانشستر سيتي يفوز بصعوبة على ليتون أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيغيب عن القمة.. مصدر من الرابطة لـ في الجول: ناصر ماهر سيتعرض لنفس عقوبة قندوسي ساعة | الكرة المصرية
إصابة محمد حسن بقطع في وتر أكيليس ساعة | الدوري المصري
استراحة في الدوري - المصري (1)-(0) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
تقرير صربي: بسبب الزمالك.. كاليب زادي سيري يغيب عن فويفودينا في الدربي ضد بارتيزان ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل المصري - فخر الدين بن يوسف يقود الهجوم أمام الاتحاد.. وإيبوكا على الدكة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر 4 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول