الأهلي يطالب اتحاد الكرة بسرعة تعيين خبير أجنبي للحكام.. وطلب آخر بشأن قمة الزمالك

أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم السبت إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الأمور التحكيمية.

وطالب الأهلي في خطابه بسرعة تعيين خبير أجنبي لقيادة لجنة الحكام.

كما طالب الأهلي بالاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوربية

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي:

"أرسلنا خطابا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، للاستفسار عن أسباب تأخير التحرك لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية "الفجة" التي أثرت في نتائج بعض المباريات الأخيرة بشكل مباشر، وتنذر بأزمات عديدة قادمة"

"وطالب النادي بسرعة وفاء اتحاد الكرة بما تم الاتفاق عليه قبل بداية الموسم بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي صاحب سيرة ذاتية مرموقة مع توفير عوامل تساعده على النجاح.. كما طلب النادي إسناد مباراته القادمة مع الزمالك في بطولة الدوري إلى طاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوربية".

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 22 فبراير الجاري ضمن الجولة 15 من مسابقة الدوري.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، ويليه الزمالك برصيد 23 نقطة.