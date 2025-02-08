أون سبورت تحصل على حقوق كأس فرنسا لكرة اليد

السبت، 08 فبراير 2025 - 13:57

كتب : FilGoal

يحيى خالد - باريس سان جيرمان كرة يد

أعلنت شبكة أون سبورتس نجاحها في الحصول على حقوق لإذاعة كأس فرنسا لكرة اليد.

وستبدأ القناة بث المباريات بداية من مباراة باريس سان جيرمان والذي يلعب بصفوفه يحيى خالد نجم منتخب مصر ضد نانت في ربع النهائي.

وتقام المباراة اليوم السبت في تمام الساعة 9:45 مساء.

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كما ستبث القناة مباريات قبل النهائي التي تقام في يومي 8 و9 إبريل، بالإضافة إلى المباراة النهائية يوم 18 مايو المقبل.

ويلعب 5مصريين بالفرق الفرنسية المشاركة في ربع النهائي وهم يحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان وسيف الدرع لاعب ليموج والثلاثي محمد سند ومهاب سعيد ويوسف عبد الغني الذي يلعب بصفوف نيم.

باريس سان جيرمان كرة يد كأس فرنسا
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