الكشف عن موعد غلق باب القيد الشتوي المحلي

السبت، 08 فبراير 2025 - 13:45

كتب : أحمد الخولي

سوق الانتقالات الشتوية

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد توقيت إغلاق باب القيد في الانتقاالات الشتوية لموسم 2024-2025.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية السوم الموافق 8 فبراير بعدما بدات يوم 1 يناير الماضي.

وتغلق إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025 في تمام السابعة مساء اليوم السبت ، علي أن تستمر ادارة شئون اللاعبين في العمل حتي الثانية عشر منتصف الليل لاستخراج الكارنيهات الخاصة باللاعبين الذين تم قيدهم .

أخبار متعلقة:
الكشف عن موعد غلق باب القيد الشتوي المحلي خبر في الجول - تضاؤل فرص مشاركة داري وبنشرقي أمام غزل المحلة خبر في الجول - أحمد ياسر يقترب من فسخ تعاقده مع التحدي الليبي والانتقال لـ غزل المحلة خبر في الجول - المصري يقترب من ضم مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي

وكانت فترة القيد للانتقالات الشتوية الحالية قد بدأت في الأول من يناير الماضي وحتى اليوم 8 فبراير.

وقرر مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، طوال فترة القيد الشتوي، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها.

جميع الصفقات الشتوية لـ الدوري المصري 2024-25.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية مجموع من الصفقات المدوية على غرار تعاقد الأهلي مع المغربي أشرف بنشرقي نجم الزمالك السابق.

فيما عزز الزمالك صفوفه بضم محمود جهاد لاعب فاركو وأحمد حسام مدافع الجونة.

كما تعاقد المصري مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المتبقية من فترة الانتقالات الشتوية مجموعة من الصفقات لأندية مختلفة.

اتحاد الكرة الأهلي الزمالك الانتقالات الشتوية
نرشح لكم
سيغيب عن القمة.. طه عزت لـ في الجول: ناصر ماهر سيتعرض لنفس عقوبة أحمد قندوسي إصابة محمد حسن بقطع في وتر أكيليس مباشر الدوري - المصري (1)-(0) الاتحاد.. التعادل يضيع تشكيل المصري - فخر الدين بن يوسف يقود الهجوم أمام الاتحاد.. وإيبوكا على الدكة الأهلي يطالب اتحاد الكرة بسرعة تعيين خبير أجنبي للحكام.. وطلب آخر بشأن قمة الزمالك خبر في الجول - تضاؤل فرص مشاركة داري وبنشرقي أمام غزل المحلة خبر في الجول - المصري يقترب من ضم مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي ماسيمو بوساكا يصل القاهرة للمشاركة في ورشة عمل تطوير الحكام
أخر الأخبار
بمشاركة كاملة لـ مرموش.. مانشستر سيتي يفوز بصعوبة على ليتون أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيغيب عن القمة.. طه عزت لـ في الجول: ناصر ماهر سيتعرض لنفس عقوبة أحمد قندوسي 21 دقيقة | الكرة المصرية
إصابة محمد حسن بقطع في وتر أكيليس 42 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - المصري (1)-(0) الاتحاد.. التعادل يضيع 57 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير صربي: بسبب الزمالك.. كاليب زادي سيري يغيب عن فويفودينا في الدربي ضد بارتيزان ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل المصري - فخر الدين بن يوسف يقود الهجوم أمام الاتحاد.. وإيبوكا على الدكة ساعة | الكرة المصرية
مونت كارلو: ساليبا أولوية في ريال مدريد.. وأرسنال سيطلب رقما قياسيا للتخلي عنه ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - ليتون أوريينت (1)-(2) مانشستر سيتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر 4 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول