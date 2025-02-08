الكشف عن موعد غلق باب القيد الشتوي المحلي

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد توقيت إغلاق باب القيد في الانتقاالات الشتوية لموسم 2024-2025.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية السوم الموافق 8 فبراير بعدما بدات يوم 1 يناير الماضي.

وتغلق إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025 في تمام السابعة مساء اليوم السبت ، علي أن تستمر ادارة شئون اللاعبين في العمل حتي الثانية عشر منتصف الليل لاستخراج الكارنيهات الخاصة باللاعبين الذين تم قيدهم .

وكانت فترة القيد للانتقالات الشتوية الحالية قد بدأت في الأول من يناير الماضي وحتى اليوم 8 فبراير.

وقرر مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، طوال فترة القيد الشتوي، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها.

جميع الصفقات الشتوية لـ الدوري المصري 2024-25.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية مجموع من الصفقات المدوية على غرار تعاقد الأهلي مع المغربي أشرف بنشرقي نجم الزمالك السابق.

فيما عزز الزمالك صفوفه بضم محمود جهاد لاعب فاركو وأحمد حسام مدافع الجونة.

كما تعاقد المصري مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المتبقية من فترة الانتقالات الشتوية مجموعة من الصفقات لأندية مختلفة.