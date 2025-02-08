خبر في الجول - تضاؤل فرص مشاركة داري وبنشرقي أمام غزل المحلة

باتت فرص مشاركة ثنائي الأهلي، المغربي أشرف داري ومواطنه أشرف بنشرقي أمام غزل المحلة ضعيفة.

ويلعب الأهلي ضد غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة 13 من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أشرف داري وبنشرقي يواصلان تنفيذ برنامجهما التأهيلي وفرص مشاركتهما أمام غزل المحلة ضئيلة.

ويخوض بنشرقي وداري البرنامج التأهيلي إضافة للمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية للفريق.

الثنائي المغربي سيتحدد موقفه من المواجهة التالية للأهلي أمام الإسماعيلي وفقا لتطور حالته.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي يوم 16 فبراير الجاري ضمن الجولة 14 من الدوري المصري.