خبر في الجول - تضاؤل فرص مشاركة داري وبنشرقي أمام غزل المحلة

السبت، 08 فبراير 2025 - 13:43

كتب : أحمد الخولي

أشرف بنشرقي

باتت فرص مشاركة ثنائي الأهلي، المغربي أشرف داري ومواطنه أشرف بنشرقي أمام غزل المحلة ضعيفة.

ويلعب الأهلي ضد غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة 13 من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أشرف داري وبنشرقي يواصلان تنفيذ برنامجهما التأهيلي وفرص مشاركتهما أمام غزل المحلة ضئيلة.

أخبار متعلقة:
مران الأهلي - عودة أشرف داري وظهور أول لـ بنشرقي مؤتمر كولر - عن إصابة إمام عاشور وقيد معلول وتغيير الخطة بعودة بنشرقي قناة الأهلي: تجهيز بنشرقي لمباراة غزل المحلة.. وموعد عودة وسام بنشرقي يخوض تدريبه الأول مع الأهلي

ويخوض بنشرقي وداري البرنامج التأهيلي إضافة للمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية للفريق.

الثنائي المغربي سيتحدد موقفه من المواجهة التالية للأهلي أمام الإسماعيلي وفقا لتطور حالته.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي يوم 16 فبراير الجاري ضمن الجولة 14 من الدوري المصري.

بنشرقي أشرف داري الأهلي
نرشح لكم
عصام سراج الدين رئيسا للقطاع التجاري باتحاد الكرة النيجيري السادس هذا الموسم.. الجونة يضم جوشوا إيجاجي حازم إمام: الوقت كان سيفرق معنا لضم لاعبين آخرين.. ولم أحب نشر عمرو أدهم صورة المفاوضات بعد ارتباط اسمه بـ مودرن سبورت.. المنتخب المغربية: بن شيخة مرشح لتدريب أولمبيك آسفي مواعيد مباريات الإثنين 10 فبراير 2025.. كهربا في الدوري الليبي وإنتر ضد فيورنتينا حازم إمام: تصريحات أيمن عباس عن زيزو رأيه الشخصي.. ولم نفاوض رمضان وشريف طبيب الأهلي يوضح حقيقة تجدد إصابة بنشرقي رئيس أحد: سنتقدم بشكوى ضد الزمالك في فيفا بسبب ميشالاك
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا: من الصعب السيطرة على هجوم ريال مدريد.. ولا يمكنني طلب أي ميزة في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
استجابة لمطالب مصر.. وزارة الرياضة تشيد بوضع الاتحاد الدولي للمصارعة معايير للتجنيس ساعة | رياضات أخرى
سبورت: أخبار جيدة لبرشلونة بشأن إصابة أراوخو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سافينيو: خوض قمة مانشستر سيتي وريال مدريد حلم.. وعلينا التعلم من الدرس 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير برازيلي: مانشستر يونايتد يوافق على انتقال كاسيميرو إلى فلامنجو.. ودفع جزء من راتبه 3 ساعة | أمريكا
عصام سراج الدين رئيسا للقطاع التجاري باتحاد الكرة 4 ساعة | الكرة المصرية
النيجيري السادس هذا الموسم.. الجونة يضم جوشوا إيجاجي 4 ساعة | ميركاتو
حازم إمام: الوقت كان سيفرق معنا لضم لاعبين آخرين.. ولم أحب نشر عمرو أدهم صورة المفاوضات 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر