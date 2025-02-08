تشكيل مانشستر سيتي - مرموش مهاجم بدلا من هالاند.. وثنائي جديد أساسي لأول مرة
السبت، 08 فبراير 2025 - 13:23
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلتقي بعد قليل مع ليتون أوريينت.
ويلتقي مانشستر سيتي مع ليتون أوريينت في الدورب الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وشهد التشكيل تواجد عمر مرموش كمهاجم بدلا من إيرلنج هالاند الذي خرج من القائمة.
كما يلعب الثنائي فيتور ريس ونيكولاس جونزاليس لأول مرة منذ الانضمام للفريق.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: ستيفان أورتيجا.
الدفاع: ريكو لويس – فيتور ريس – روبن دياز – نيكو أورايلي.
الوسط: نيكو جونزاليس – إلكاي جوندوجان – حيمس مكاتي.
الهجوم: سافيو – عمر مرموش – جاك جريليش.
مانشستر سيتي هو وصيف النسخة الماضية من كأس الاتحاد الإنجليزي والذي خسر مباراته النهائية من مانشستر يونايتد.
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