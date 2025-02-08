خبر في الجول - أحمد ياسر يقترب من فسخ تعاقده مع التحدي الليبي والانتقال لـ غزل المحلة

السبت، 08 فبراير 2025 - 13:19

كتب : عمرو نبيل

أحمد ياسر

اقترب أحمد ياسر لاعب التحدي الليبي من العودة إلى الدوري المصري من بوابة غزل المحلة.

وتنتهي اليوم 8 فبراير فترة الانتقالات الشتوية بالدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد ياسر يقترب من فسخ تعاقده مع التحدي الليبي والانتقال لصفوف غزل المحلة.

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ودخل غزل المحلة في مفاوضات جادة مع أحمد ياسر ويستهدف ضمه قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

أحمد ياسر يلعب في صفوف التحدي الليبي منذ يناير 2024.

ولعب ياسر 4 مباريات مع التحدي بالموسم الحالي وسجل هدفين.

صاحب الـ33 عاما سبق له اللعب في أندية: وادي دجلة وليرس البلجيكي والمصري والبنك الأهلي قبل الانتقال للتحدي الليبي.

أحمد ياسر غزل المحلة التحدي الليبي
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