خبر في الجول - أحمد ياسر يقترب من فسخ تعاقده مع التحدي الليبي والانتقال لـ غزل المحلة

اقترب أحمد ياسر لاعب التحدي الليبي من العودة إلى الدوري المصري من بوابة غزل المحلة.

وتنتهي اليوم 8 فبراير فترة الانتقالات الشتوية بالدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد ياسر يقترب من فسخ تعاقده مع التحدي الليبي والانتقال لصفوف غزل المحلة.

ودخل غزل المحلة في مفاوضات جادة مع أحمد ياسر ويستهدف ضمه قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

أحمد ياسر يلعب في صفوف التحدي الليبي منذ يناير 2024.

ولعب ياسر 4 مباريات مع التحدي بالموسم الحالي وسجل هدفين.

صاحب الـ33 عاما سبق له اللعب في أندية: وادي دجلة وليرس البلجيكي والمصري والبنك الأهلي قبل الانتقال للتحدي الليبي.