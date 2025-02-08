خبر في الجول - المصري يقترب من ضم مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي

السبت، 08 فبراير 2025 - 12:47

كتب : عمرو نبيل

الأهلي

توصل المصري لاتفاق مع مصطفى أبو الخير لاعب النادي الأهلي لضمه لصفوفه في صفقة انتقال حر.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد اقترب من فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي بسبب عدم حصوله على فرصة للمشاركة.

وسينضم أبو الخير للمصري في صفقة انتقال حر في حالة إنهاء التعاقد مع الأهلي.

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وكان أبو الخير ضمن الأسماء المرشحة للخروج على سبيل الإعارة من الأهلي لصفوف بتروجت في صفقة أحمد رضا.

لاعب الوسط صاحب الـ 21 عاما لم يشارك في أي مباراة بقميص الأهلي منذ بداية الموسم على الرغم من جلوسه على دكة البدلاء في 4 مباريات كان آخرها ضد بيراميدز.

وشارك أبو الخير في 3 مباريات سابقة بقميص الفريق الأول للأهلي كانوا في الجولات الثلاث الأخيرة بالدوري المصري في الموسم الماضي.

وكان المصري قد تعاقد مع جون إيبوكا قادما من سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مصطفى أبو الخير الأهلي المصري
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