الرياضية: أهلي جدة يسقط فيرمينو من قائمته المحلية
السبت، 08 فبراير 2025 - 11:20
كتب : FilGoal
أسقط نادي أهلي جدة اسم لاعبه البرازيلي روبرتو فيرمينو من قائمته المحلية بحسب تقارير صحفية سعودية.
وينتهي تعاقد فيرمينو مع أهلي جدة حتى نهاية الموسم المقبل.
وبحسب صحيفة الرياصة السعودية، فإن إدارة الأهلي أسقطت روبيرتو فيرمينو، وسجلت البرازيلي جالينو بدًا منه.
قبل أسابيع، أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة طلب من إدارة ناديه رحيل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو خلال فترة الانتقالات الشتوية.
يذكر أن المهاجم البرازيلي انضم إلى أهلي جدة الصيف قبل الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي.
وخاض مع أهلي جدة 53 مباراة سجل خلالها 15 هدفا، وصنع 10.
نرشح لكم
الهلال يحسم الجدل حول مستقبل سالم الدوسري 4 في 6.. أهلي جدة يعمق جراح جوميز بهزيمة جديدة النصر يتخطى الفيحاء بثلاثية دوران ورونالدو وزارة الرياضة السعودية تعيد تسمية ملعب الجوهرة المشعة بنزيمة يقود اتحاد جدة لفوز قاتل واعتلاء القمة محمد شريف يشارك في خسارة الخليج بخماسية تقرير: نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة سيقام على ملعب المملكة أرينا نيمار يرد على جيسوس: الملعب هو المكان الوحيد الذي يمكنني فيه الدفاع عن نفسي