الرياضية: أهلي جدة يسقط فيرمينو من قائمته المحلية

أسقط نادي أهلي جدة اسم لاعبه البرازيلي روبرتو فيرمينو من قائمته المحلية بحسب تقارير صحفية سعودية.

وينتهي تعاقد فيرمينو مع أهلي جدة حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة الرياصة السعودية، فإن إدارة الأهلي أسقطت روبيرتو فيرمينو، وسجلت البرازيلي جالينو بدًا منه.

قبل أسابيع، أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة طلب من إدارة ناديه رحيل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن المهاجم البرازيلي انضم إلى أهلي جدة الصيف قبل الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي.

وخاض مع أهلي جدة 53 مباراة سجل خلالها 15 هدفا، وصنع 10.