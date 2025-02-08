ماسيمو بوساكا يصل القاهرة للمشاركة في ورشة عمل تطوير الحكام

وصل ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمحاضر الدولي أوسكار لوبيز إلى القاهرة، تزامنا مع انطلاق ورشة تطوير الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتبدأ ورشة العمل اليوم ( السبت) بمحاضرة نظرية للحكام بينما الفترة المسائية ستكون للتطبيقات العملية، وفي اليوم الثانى من فعاليات الورشة سيكون للمحاضرات النظرية مع مناقشة ومراجعة بروتوكول الـVAR خلال فعاليات الورشة، ثم محاضرة الختام مساء غد الأحد.

ويشهد الاتحاد المصري لكرة القدم أسبوعا مكثفًا من ورش العمل تحت اشراف مسئولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لوضع لبنة التطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها التطوير الفني والإداري، ومنظومة التحكيم المصري.

ليست المرة الأولى في مصر

سبق للسويسري ماسيمو بوساكا إدارة مباراتين في الكرة المصرية، الأولى كانت نصف نهائي كأس مصر 2007 بين الأهلي والإسماعيلي.

هذه المباراة انتهت بفوز الأهلي 2-0، بهدفي شادي محمد ومحمد أبو تريكة، وتأهل الأحمر للنهائي الشهير أمام الزمالك الذي انتهى بفوزه 4-3، بصافرة أجنبية أخرى، للإسباني ألفونسو بيريز بورول.

أما الظهور الثاني لبوساكا فكان في القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري، في 16 أبريل 2010، وهي المباراة المثيرة التي انتهت بالتعادل 3-3.

تقدم أحمد جعفر للأبيض، ثم تعادل عماد متعب، فاسترد حسين ياسر المحمدي تقدم الزمالك، ليتعادل متعب مجددا، ثم تقدم محمد عبد الشافي للمرة الثالثة، قبل أن يسجل محمد بركات هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

أيضا تواجد بوساكا في مصر عام 2017 لإلقاء محاضرات على الحكام المصريين.