مواعيد مباريات السبت 8 فبراير - دربي مدريد.. والمصري ضد الاتحاد
السبت، 08 فبراير 2025 - 10:34
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة بالدوري المصري والدوري الإسباني.
يقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 8 فبراير والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
الاتحاد السكندري × المصري.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.
البنك الأهلي × زد.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الدوري الإسباني
سيلتا فيجو × ريال بيتيس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
أتلتيك بلباو × جيرونا.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
لاس بالماس × فياريال.. 7:30.. مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مدريد × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا × أتالانتا.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
إمبولي × ميلان.. 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
تورينو × جنوى.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري السعودي
الخلود × الرياض.. 3:55 مساء - تطبيق شاهد.
الأخدود × الاتفاق.. 5:40 مساء - تطبيق شاهد.
ضمك × الهلال.. 7: مساء - تطبيق شاهد.
الدوري الألماني
فولفسبورج × باير ليفركوزن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
ماينز × أوجسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
هوفنهايم × يونيون برلين.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.
فرايبزرج × هايدنهايم.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 9.
بروسيا دورتموند × شتوتجارت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
بوروسيا مونشنجلادباخ × آينتراخت فرانكفورت.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
الدوري الفرنسي
نيس × لانس.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
ليل × لو هافر.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
سانت إتيان × رين.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري البرتغالي
بنفيكا × موريرينسي.. 8:00 مساء - تطبيق شاهد.
كأس الاتحاد الإنجليزي
ليتون أورينت × مانشستر سيتي.. 2:15 مساء.
كوفنتري سيتي × إبسويتش تاون.. 5:00 مساء.
برمنجهام سيتي × نيوكاسل.. 7:45 مساء.
برايتون × تشيلسي.. 10:00 مساء.
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