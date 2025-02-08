مواعيد مباريات السبت 8 فبراير - دربي مدريد.. والمصري ضد الاتحاد

السبت، 08 فبراير 2025 - 10:34

كتب : FilGoal

رودريجو دي بول - ريال مدريد ضد أتليتكو

تستأنف اليوم مباريات الجولة بالدوري المصري والدوري الإسباني.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 8 فبراير والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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الاتحاد السكندري × المصري.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.

البنك الأهلي × زد.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو × ريال بيتيس.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتلتيك بلباو × جيرونا.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

لاس بالماس × فياريال.. 7:30.. مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × أتالانتا.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

إمبولي × ميلان.. 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

تورينو × جنوى.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي

الخلود × الرياض.. 3:55 مساء - تطبيق شاهد.

الأخدود × الاتفاق.. 5:40 مساء - تطبيق شاهد.

ضمك × الهلال.. 7: مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الألماني

فولفسبورج × باير ليفركوزن.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

ماينز × أوجسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

هوفنهايم × يونيون برلين.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

فرايبزرج × هايدنهايم.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 9.

بروسيا دورتموند × شتوتجارت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

بوروسيا مونشنجلادباخ × آينتراخت فرانكفورت.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

نيس × لانس.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ليل × لو هافر.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

سانت إتيان × رين.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري البرتغالي

بنفيكا × موريرينسي.. 8:00 مساء - تطبيق شاهد.

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليتون أورينت × مانشستر سيتي.. 2:15 مساء.

كوفنتري سيتي × إبسويتش تاون.. 5:00 مساء.

برمنجهام سيتي × نيوكاسل.. 7:45 مساء.

برايتون × تشيلسي.. 10:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

ريال مدريد دربي مدريد الدوري المصري الدوري الإسباني
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