فويفودينا يرد عبر في الجول على أنباء مفاوضات الزمالك مع زادي سيري

السبت، 08 فبراير 2025 - 01:34

كتب : محمد عبد العظيم

كاليب زادي سيري

نفى مارك يوفانوفيتش المدير الرياضي لنادي فويفودينا الصربي ما تردد عن وجود مفاوضات من الزمالك لضم جناحه الإيفواري كاليب زادي سيري.

وقال يوفانوفيتش في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "مفاوضات الزمالك مع كاليب زادي سيري؟ لأكون صريحا، لا أعرف شيئا عن ذلك".

وبدأ الإيفواري مسيرته الكروية في أكاديمية سيتي سبور دو ماركوري في أبيدجان.

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بعد ذلك انتقل إلى أجاكسيو الفرنسي الذي صعده للفريق الأول في عام 2018.

وفي العام التالي 2019، انتقل سيري إلى كان الفرنسي مقابل 2 مليون يورو.

وبعد قرابة 5 سنوات، تحديدا في فبراير 2024، انتقل سيري إلى فويفودينا الصربي مقابل 120 ألف يورو.

ومع ناديه الحالي لعب سيري 46 مباراة وسجل 14 هدفا وصنع 10، وهي الحصيلة الأفضل في مسيرته.

على الجانب الآخر لعب مع فريق أجاكسيو 26 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع هدفا آخر.

أما في كان، فلعب 100 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 15.

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