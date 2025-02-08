يواصل انطلاقته الرائعة.. كولو مواني يقود يوفنتوس للفوز على كومو

قاد راندال كولو مواني لاعب يوفنتوس فريقه للفوز على منافسه كومو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز كولو مواني ثنائية يوفنتوس، بينما سجل أساني دياو هدف كومو.

ويواصل المهاجم الفرنسي انطلاقته الرائعة مع السيدة العجوز إذ سجل 5 أهداف في 3 مباريات خاضها.

ويلعب كولو مواني على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم دون وجود بند أحقية الشراء.

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق يوفنتوس الفوز.

وفي المباريات الـ4 الأخيرة لم يتعادل يوفنتوس تحت قيادة تياجو موتا مطلقا.

ويعد يوفنتوس الفريق الأكثر تحقيقا لنتيجة التعادل في الدوري بـ13 مرة.

وعلى الجانب الآخر تلقى كومو تحت قيادة الإسباني سيسك فابريجاس الهزيمة الثالثة تواليا.

وخسر كومو من أتالانتا ثم بولونيا ويوفنتوس بالترتيب.

وافتتح كولو مواني النتيجة في الدقيقة 34 من صناعة نيكولاس جونزاليس.

وتعادل دياو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من صناعة باتريك كوتروني.

وخطف كولو مواني الفوز ليوفنتوس في الوقت القاتل في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 43 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد كومو عند النقطة 22 في المركز الـ15.

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