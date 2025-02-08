في ليلة تجديد الرباعي.. باريس سان جيرمان يسحق موناكو بالـ 4

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه موناكو بنتيجة 4-1 في الجولة 21 من الدوري الفرنسي في لقاء شهد تجديد لويس إنريكي بالإضافة لـ 3 من نجوم الفريق.

وقبل اللقاء الذي أقيم على ملعب بارك دو برانس في العاصمة باريس، أعلن النادي تجديد تعاقد لويس إنريكي المدير الفني حتى 2027.

وأيضا كل من المغربي أشرف حكيمي والثنائي البرتغالي فيتينيا ونونو مينديش حتى 2028.

كما وقع كل من إبراهيم مباي ونوفل الحناش على أول عقدين احترافيين لهما.

الفوز رفع رصيد باريس لـ 53 نقطة بفارق 13 نقطة عن مارسيليا الوصيف، فيما ظل موناكو ثالثا برصيد 37 نقطة.

نادي @PSG_arab فخور للغاية بالإعلان عن تمديد عقد مدربه لويس إنريكي حتى عام 2027، وكذلك عقود كل من أشرف حكيمي وفيتينا ونونو مينديز ويورام زاغ. كما وقع كل من إبراهيم مباي ونوفل الحناش على أول عقدين احترافيين لهما. pic.twitter.com/DMADLkQ9Kt — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 7, 2025

وصف المباراة

احتفل فيتينيا بالتجديد بشكل سريع بالتسجيل في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء من ركلة حرة مباشرة غالطت الحارس.

وسجل دينيس زكريا التعادل للضيوف في الدقيقة 17.

ووقع الجورجي خيفتشيا كفاراستخيليا على أول أهدافه بقميص العملاق الباريسي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وسريعا أضاف عثمان ديميبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 57، ثم أنهى اللقاء بنفس بتسجيل الرابع في الدقيقة 90.

الهدف رفع رصيد ديميبيلي لـ 16 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.