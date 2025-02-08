في ليلة تجديد الرباعي.. باريس سان جيرمان يسحق موناكو بالـ 4

السبت، 08 فبراير 2025 - 00:24

كتب : FilGoal

خيفتشيا كفاراستيخيليا - باريس سان جيرمان

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه موناكو بنتيجة 4-1 في الجولة 21 من الدوري الفرنسي في لقاء شهد تجديد لويس إنريكي بالإضافة لـ 3 من نجوم الفريق.

وقبل اللقاء الذي أقيم على ملعب بارك دو برانس في العاصمة باريس، أعلن النادي تجديد تعاقد لويس إنريكي المدير الفني حتى 2027.

وأيضا كل من المغربي أشرف حكيمي والثنائي البرتغالي فيتينيا ونونو مينديش حتى 2028.

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كما وقع كل من إبراهيم مباي ونوفل الحناش على أول عقدين احترافيين لهما.

الفوز رفع رصيد باريس لـ 53 نقطة بفارق 13 نقطة عن مارسيليا الوصيف، فيما ظل موناكو ثالثا برصيد 37 نقطة.

وصف المباراة

احتفل فيتينيا بالتجديد بشكل سريع بالتسجيل في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء من ركلة حرة مباشرة غالطت الحارس.

وسجل دينيس زكريا التعادل للضيوف في الدقيقة 17.

ووقع الجورجي خيفتشيا كفاراستخيليا على أول أهدافه بقميص العملاق الباريسي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وسريعا أضاف عثمان ديميبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 57، ثم أنهى اللقاء بنفس بتسجيل الرابع في الدقيقة 90.

الهدف رفع رصيد ديميبيلي لـ 16 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان موناكو الدوري الفرنسي
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