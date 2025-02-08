صنع هدفا.. النني يشارك في فوز الجزيرة على العروبة في مباراة الـ9 أهداف

السبت، 08 فبراير 2025 - 00:05

كتب : FilGoal

محمد النني

شارك الدولي المصري محمد النني في فوز فريقه الجزيرة على العروبة بخمسة أهداف مقابل أربعة في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات دوري أدنوك

ولعب النني المباراة بالكامل.

وسجل أهداف الجزيرة كل من نبيل فقير (2) وبرونو أوليفيرا ورافيل تاجير وأحمد فوزي.

بينما أحرز للعروبة كل من سولومون أوتابور فيف وخليفة الحمادي بالخطأ في مرماه وويتي وعلي عيد.

وعاد الجزيرة للانتصارات بعد الخسارة من بني ياس بهدف دون رد.

وخسر العروبة للمباراة التاسعة على التوالي في بطولة الدوري.

وتقدم سولومون في الدقيقة 33 من صناعة خالد يحيى، قبل أن يتعادل أوليفيرا في الدقيقة 44.

وتقدم تاجير من صناعة مامادو كوليبالي في الدقيقة 54.

وزاد الفارق لصالح الجزيرة عن طريق فقير من صناعة النني في الدقيقة 58.

وقلص الحمادي مدافع الجزيرة الفارق بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62.

وتمكن أحمد فوزي من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 65 من صناعة فينيسيوس ميلو.

وعاد فقير لإضافة الهدف الشخصي الثاني في الدقيقة 66.

وأضاف ويلي هدف الثالث للعروبة في الدقيقة 68، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل علي عيد الهدف الرابع للعروبة.

وبهذا الفوز وصل الجزيرة للنقطة 24 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي.

بينما تجمد رصيد العروبة عند النقطة الثالثة ويتذيل الترتيب.

الجزيرة العروبة النني الدوري الإماراتي
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