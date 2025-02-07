أحمد سامي: هذا ظلم لا ينفع معه شيئا.. لا أحد يفهم الكرة ويقول إنها ليست ركلة جزاء

أبدى أحمد سامي مدرب سموحة استياءه من قرارات التحكيم خلال خسارة الفريق أمام بيراميدز.

وقال سامي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "شعرت بظلم بين اليوم على جميع المستويات، في ركلة الجزاء التي لم تحتسب لنا في الدقائق الأخيرة وعدم استدعاء الحكم لمراجعة تقنية الفيديو والعديد من المخالفات في المباراة أيضا".

وأضاف "قدمنا شكوى رسمية اليوم وطلبنا الاستماع إلى ما دار بين حكم الفيديو وحكم الساحة، وطلبنا إقالة لجنة الحكام وتعيين خبير أجنبي".

وأوضح "لا يوجد شخص يفهم كرة القدم ويقول إن هذه ليست ركلة جزاء".

واختتم "في هذا السياق لا يمكن الحديث عن الفنيات. حتى لو كنت تخرج النار من فمك فلا قيمة أمام هذا الظلم".

وخسر سموحة في الدقائق الأخيرة أمام بيراميدز بنتيجة 1-0 في الجولة 12 من الدوري المصري.

سجل علي جبر هدف اللقاء الوحيد الذي أقيم على استاد برج العرب.

وأرسل نادي سموحة بيانا لاتحاد الكرة ورابطة الأندية مطالبا بإقالة لجنة الحكام وسماع التسجيل الصوتي بين حكام مباراتهم ضد بيراميدز.

وشهدت الدقائق الأخيرة رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لسموحة واحتساب هدفا لبيراميدز بعد مطالعة تقنية الفيديو لمدة 4 دقائق، بالإضافة لطرد أحمد سامي المدير الفني لسموحة.

وجاء بيان سموحة

يعرب نادى سموحة عن إحباطه الشديد مما ألت إليه أوضاع التحكيم المصري خلال مباراة فريق سموحة ضد نادي بيراميدز بملعب استاد الجيش ببرج العرب بالأسبوع الثاني عشر بمسابقة الدوري العام.

وإننا نشعر بخيبة أمل كبيرة فما حدث خلال اللقاء من أخطاء فجه يرتكبها الحكام دون خوف ولا خشيه من محاسبة.

ونشير إلى أن ما حدث من طاقم تحكيم المباراة بقيادة حكم الساحة إبراهيم محمد ومعه حكم تقنية الفيديو الحكم حسام عزب من أخطاء فاق كل الحدود وتخطى مرحلة النوايا الحسنة ويظهر ذلك أمام كل محايد.

فقد وجه طاقم التحكيم نتيجة المباراة بقراراته الغريبة حيث تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح نادى سموحة عندما اصطدمت الكرة بيد لاعب نادى بيراميدز داخل منطقة الجزاء

وسط تغافل متعمد من حكم الساحة وحكم تقنية الفار وبعدها وفى الدقيقة 7 من الوقت البدل ضائع من الشوط الثاني بالرغم من احتساب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع احتسب الحكم هدف لنادى بيراميدز من تسلل واشار له بالتسلل الحكم المساعد وبرغم ذلك وبعد التحدث مع حكم الفيديو احتسب الهدف لبيراميدز.

فالحكم عاقب نادى سموحة مرتين مره بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحه ومره اخرى باحتساب هدف من تسلل لصالح فريق بيراميدز وتسبب هذا القرار في هزيمة الفريق الذي كان ندا وقدم مباراة جيدة.

أن الحكمين المذكورين ارتكبوا الكثير من الأخطاء الفادحة رغم وضوح الكرات ولم يكتف الحكم بذلك بل استخدم السلطة المفرطة ضد نادى سموحة بتوزيع البطاقات الحمراء ضد الجهاز الفني وقام بطرد المدير الفني والمدرب وذلك عكس ما فعله مع جهاز الفريق المنافس عندما احتجوا على قراراته وكأنه كان أمر مقصود.

ويبدو إن لجنة الحكام مصره على تصدير صورة سيئة للكرة المصرية والتحكيم المصري الذي بدا توجيه المباريات عن طريق أخطاء متكررة وفادحة وغير مقبولة تهدد نزاهة المسابقة ورغم تقديم العديد من الوعود بإقامة مسابقة عادلة والوقوف على مسافة واحده من جميع الأندية إلا إن الواقع يوكد إن الأمور تسير إلى الأسوأ.

وعليه يطالب نادى سموحة بإقالة لجنة الحكام وسرعة ايجاد حلول لمشكلة التحكيم ومحاسبة الحكام المخطئين وإبعادهم عن المباريات وسماع التسجيل الصوتي الذي دار بين حكم الساحة وحكم تقنية الفار إثناء عدم احتساب ضربة جزاء لسموحة والتسلل الذي احتسب هدف بيراميدز.

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واستعاد بيراميدز سريعا صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي.

فيما ظل سموحة في المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة.

ويعد ذلك الفوز الثامن تواليا لبيراميدز على سموحة في جميع المسابقات منذ الخسارة 3-0 في 2021.