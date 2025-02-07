يوسف أيمن: أمور شخصية مع كولر صعبت فترتي في الأهلي

أبدى يوسف أيمن مدافع الدحيل العائد من الإعارة في صفوف الأهلي، سعادته بالفوز على الوكرة في الدوري القطري.

وقال أيمن في تصريحاته لقناة الكاس القطرية: "الوكرة فريق قوي واحترمنا الخصم منذ البداية".

وأضاف "بيننا انسجام كلاعبين لأننا نعرف بعضنا البعض وكذلك اللاعبون الجدد أضافوا للفريق".

وعن فترته في الأهلي قال: "تجربة الأهلي كانت جيدة وتعلمت منها ولكن كانت هناك أشياء خارجة عن إرادتي".

وأوضح "كنت أرى أن هناك أمور شخصية مع المدرب لا يمكنني التحكم فيها".

واختتم "كانت فترة صعبة عليَّ ولكني تمكنت من العودة وإثبات نفسي في فريق كبير مثل الدحيل".

برنامج المجلس| يوسف أيمن مدافع الدحيل: تعلمت من تجربتي الاحترافية مع الأهلي المصري ولكن كانت هناك أمور شخصية من المدرب #دوري_نجوم_أريدُ #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/Vy0l1lmkQq — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 7, 2025

وشارك يوسف أيمن مع الدحيل في فوزه على الوكرة بهدفين دون رد.

وشارك حمدي فتحي مع الوكرة في التشكيل الأساسي، حتى أتى خالد محمد بدلا منه في الدقيقة 86.

النتيجة رفعت رصيد الدحيل إلى 35 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن السد أقرب ملاحقيه.

بينما تجمد رصيد الوكرة عند 17 نقطة في المركز التاسع.