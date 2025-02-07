بمشاركة حمدي فتحي.. خسارة الوكرة أمام الدحيل
الجمعة، 07 فبراير 2025 - 23:51
كتب : FilGoal
تغلب الدحيل على الوكرة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري القطري.
يوسف أيمن
النادي : الدحيل
حمدي فتحي
النادي : الوكرة
وشارك حمدي فتحي مع الوكرة في التشكيل الأساسي، حتى أتى خالد محمد بدلا منه في الدقيقة 86.
بينما شارك مع الدحيل يوسف أيمن مدافع الأهلي السابق بعد قطع إعارته.
وتقدم الدحيل بهدف كريم بوضياف في الدقيقة الثانية.
وفي الدقيقة 51 ألغي له هدفا ثانيا سجله إدميلسون جونيور بسبب التسلل.
واخيرا سجل مايكل أولونجا الهدف الثاني في الدقيقة 56.
كما شارك المغربي حكيم زياش مع الدحيل من الدقيقة 64، حيث أتى بدلا من عبد الله الأحرق.
النتيجة رفعت رصيد الدحيل إلى 35 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن السد أقرب ملاحقيه.
بينما تجمد رصيد الوكرة عند 17 نقطة في المركز التاسع.
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