معلول: سأبذل 200% من مجهودي للمشاركة.. وهذه أفضل وأسوأ مباراة لي مع الأهلي

اختار علي معلول لاعب الأهلي أفضل وأسوأ مباراة خاضها بقميص الفريق منذ انضمامه، وكشف أنه سيبذل 200% من قصارى جهده للمشاركة في المباريات.

وأعلن الأهلي قيد معلول منذ أيام في قائمته المحلية والإفريقية منذ أيام.

وقال معلول عبر قناة الأهلي: "ما يميز غرفة ملابس الأهلي أنه لا توجد أخطاء متتالية، وهو ما يجعل الفريق منافسا على الألقاب، لأننا نعرف كيف نستجمع أنفسنا سريعا".

وأضاف "في الوقت الحالي نسير خطوة تلو الأخرى، الآن نركز على الدوري ثم بطولة إفريقيا، فإذا خسرنا البطولتين كيف سنخوض كأس العالم للأندية؟ الميزة حاليا تركيزنا في الدوري ثم إفريقيا وبعدها سنركز في كأس العالم للأندية".

وواصل "كهربا من الشخصيات (النضيفة) بس متسرع شوية، وكريم الدبيس أخي الأصغر، وأتحدث معه كثيرا، هو يريد التعلم والتطور، وعندما انضم يحيى عطية الله شعر بالضيق وطالبته بالتدرب والآن هو متألق".

وتابع "يحيى عطية الله لاعب كبير ولا احتاج للتحدث عنه، والمنافسة من أجل مصلحة الفريق. أنا الآن سأبذل 200% من مجهودي من أجل المشاركة وهذا في صالح الفريق".

وأردف "أعيش من أجل كرة القدم، بعد المران أعود لمنزلي أو ألتقي مع صديق تونسي يعيش في مصر، وأحافظ على القدوم مبكرا للنادي لخوض المران وأكون آخر من يغادر النادي".

وعن أفضل هدف سجله من ركلة حرة أجاب قائلا: "هدفي في البنك الأهلي هو أفضل ما سجلته من ركلة حرة خاصة أن المباراة كانت صعبة، والهدف سهّل اللقاء بعدها".

وأكمل "مباراة إنبي التي سجلت خلالها هدفين هي أسوأ مباراة خضتها في حياتي، طيلة المباراة كنت أفكر متى سيطالب موسيماني بتغييري من أرض الملعب".

وكشف أكثر مباراة كان راضيا فيها عن نفسه قائلا: "نهائي القرن ضد الزمالك، من سعادتي بهدف أفشة لم أستطع الركض للاحتفال بسبب الشد العضلي، خلال المباراة كل شيء كان صحيحا، قبل المباراة بأسبوع أغلقنا على أنفسنا، هذه المباراة كانت الأهم في تاريخنا كلنا".

واستدرك "عندما انضممت للأهلي لم أتوقع تحقيق كل هذه الأرقام، وعندما دخلت المنظومة شعرت أنني سأحقق شيئا لكن ليس كل هذا".

وأردف "قبل انضمامي للأهلي كنت أحب مشاهدة سيد معوض سواء مع الأهلي أو منتخب مصر. قابلته بالصدفة قبل مباراة ودية بين الأهلي والصفاقسي في الإمارات وأخبرني بأنه يتمنى أن انضم للأهلي، وبعد عام واحد انضممت للأهلي وهو في الجهاز الفني مع حسام البدري".

وتابع "لم أشعر بالخوف من توديع دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، والكل سيريد مواجهتنا في ربع النهائي لأننا حامل اللقب، وهذا يشكل علينا مسؤولية كبيرة، الترجي ضم لاعبين جيدين والجيش الملكي والهلال يقدمان موسما رائعا، إذا ركزنا مثل كل عام لحصد اللقب سنفوز به".

وأتم "أتمنى تعافي حمزة المثلوثي سريعا من الإصابة، والجزيري كان حريصا على التواصل معي بشكل يومي خلال فترة إصابتي، وكذلك فخر الدين بن يوسف وأيضا لا زالت على تواصل مع فرجاني ساسي".

وكان الأهلي قد رفع اسم علي معلول من قائمة الفريق للموسم الجديد، مع وضعه في قائمة الانتظار وتجديد تعاقده لمدة موسم واحد.

اللاعب التونسي صاحب الـ34 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الصفاقسي في عام 2016.

ومنذ ذلك الحين خاض معلول 287 مباراة مع الأهلي سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 83 آخرين.

وفي الموسم الماضي شارك معلول في 29 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثمانية.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري خمس مرات ومثلهم لكأس السوبر المصري وأربعة لكأس مصر.

كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وارتدى معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته في مباراة الجونة بالدوري المصري في شهر مايو الماضي.