خبر في الجول - عرض إماراتي لضم أوباما.. والحسم خلال ساعات

تلقى يوسف أوباما لاعب بيراميدز عرضا للانتقال إلى الدوري الإماراتي في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "دبا الحصن الإماراتي أرسل عرضا رسميا لضم يوسف أوباما لاعب بيراميدز على سبيل الإعارة".

وأضاف "سيتم الرد على العرض خلال الساعات المقبلة".

وانضم أوباما إلى بيراميدز في سبتمبر الماضي، قادما في صفقة انتقال حر من الزمالك.

اللاعب البالغ من العمر 29 عاما تخللت فترة تواجده مع الزمالك إعارات إلى الاتحاد السكندري ووادي دجلة والحزم السعودي.

وخاض أوباما مع الزمالك 248 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 27 آخرين.

وتوج أوباما مع الزمالك بالدوري المصري ثلاث مرات وكأس مصر خمس مرات والسوبر المصري مرة والإفريقي مرة والكونفدرالية مرتين.

ولعب أوباما مع بيراميدز هذا الموسم 14 مباراة، بواقع 8 في الدوري و4 في دوري أبطال إفريقيا و2 في كأس السوبر المصري.

وسجل أوباما هدفا واحدا جاء في دوري أبطال إفريقيا.