كرة سلة - وكيل إيهاب أمين يكشف لـ في الجول حقيقة تعثر المفاوضات مع الأهلي

كشف شريف أمين وكيل إيهاب أمين لاعب سلة الأهلي حقيقة ما يثار عن وجود أزمة في مفاوضات تجديد التعاقد مع النادي.

وينتهي تعاقد اللاعب مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري بعدما جدد من قبل لمدة 3 مواسم في 2022.

وقال شريف أمين وكيل إيهاب أمين لاعب سلة الأهلي لـ FilGoal.com: "كل ما يثار عن وجود مشاكل بشأن التجديد مع الأهلي ليس له أساس من الصحة".

وأضاف "لم تعقد أي جلسة مع مسؤولي الأهلي حتى الآن بسبب تضارب المواعيد".

وواصل "الأولوية للأهلي وسننتظر عرض الأهلي أولا قبل النظر في أي عروض أخرى".

ويقضي إيهاب أمين موسمه السادس مع الأهلي بعدما انضم في 2019 قادما من صفوف سبورتنج بعد رحلة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي.

وتوج اللاعب مع الأهلي بعديد الألقاب بقميص الأهلي منذ انضمامه أبرزها الدوري والكأس والسوبر المحلي بالإضافة لبطولة الدوري الإفريقي BAL.