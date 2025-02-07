4 في 6.. أهلي جدة يعمق جراح جوميز بهزيمة جديدة

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 22:58

كتب : FilGoal

إيفان توني

فاز أهلي جدة على منافسه الفتح بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 19 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل إيفان توني ثنائية أهلي جدة.

وتلقى جوزيه جوميز المدير الفني السابق لـ الزمالك والفتح الحالي الهزيمة الرابعة في 6 مباريات قاد فريقه فيها.

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وفاز المدرب البرتغالي مرة وتعادل في لقاء آخر ضد القادسية.

وتعرض حسن قاسم لاعب الفتح للطرد بشكل مباشر في الدقيقة 14 بعد ارتكابه ركلة جزاء لرياض محرز.

وسجل توني الهدف الأول في الدقيقة 17 من علام الجزاء.

وحصل سعد يسلم بالعبيد لاعب أهلي جدة على بطاقة صفراء في الدقيقة 35.

ولم ينتظر بالعبيد طويلا حتى تحصل على البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي الطرد بعد 4 دقائق فقط.

وضاعف توني النتيجة في الدقيقة 62 من ركلة جزاء أيضا بعدما حصل عليها زياد الجهني.

وبهذا الفوز وصل الأهلي للنقطة 38 في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما تجمد رصيد الفتح عند النقطة العاشرة ويتذيل جدول الترتيب.

أهلي جدة الفتح الدوري السعودي جوزيه جوميز إيفان توني
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