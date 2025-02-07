بمشاركة مصطفى محمد.. سقوط نانت في أرضه أمام بريست

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 22:48

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - ريمس

بمشاركة مصطفى محمد، خسر نانت أمام ضيفه بريست بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي.

تقدم لودوفيك أجورك في الدقيقة 9 بعد تمريرة حاسمة من بيير لي ميلو.

وشارك مصطفى محمد مهاجم نانت بصفة أساسية منذ بداية المباراة حتى الدقيقة 69، حين أتى باهيريبا جيراسي بدلا منه.

وفي الدقيقة 96 سجل لي ميلو هدف الفوز بعد تمريرة حاسمة من ماما بالدي.

الفوز رفع رصيد بريست إلى 31 نقطة في المركز السابع.

بيننما تجمد رصيد نانت في المركز الرابع عشر مؤقتا، بفارق نقطة عن رين الخامس عشر، و3 نقاط عن سانت إيتيان بداية منطقة الهبوط.

ويلعب رين ضد سانت إيتيان غدا السبت 8 فبراير في الجولة ذاتها.

وكان هذا هو الظهور الثاني على التوالي لمصطفى محمد في تشكيل نانت الأساسي.

وساهم الدولي المصري في الفوز على ريمس في الجولة الماضية من المسابقة بنتيجة 2-1.

وسجل مصطفى في آخر مباراتين ضد ليون ثم ريمس محليا، ومستمر مع النادي رغم تقارير ارتباطه بالرحيل عن الكناري.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
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