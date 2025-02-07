الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة.. والقنوات الناقلة

أحمد سامي: هذا ظلم لا ينفع معه شيئا.. لا أحد يفهم الكرة ويقول إنها ليست ركلة جزاء

معلول: سأبذل 200% من مجهودي للمشاركة.. وهذه أفضل وأسوأ مباراة لي مع الأهلي

خبر في الجول - عرض إماراتي لضم أوباما.. والحسم خلال ساعات

طبيب الزمالك يوضح إصابة جهاد ضد الإسماعيلي

عقوبة فورية من الزمالك ضد ناصر ماهر بعد الطرد

مؤتمر حمد إبراهيم: الغضب سبب التلويح بالانسحاب ضد الزمالك.. وتعرضنا للظلم

أول تعليق من محمود جهاد بعد بدايته مع الزمالك وجائزة رجل المباراة

مؤتمر جروس - عن طرد ناصر ماهر وآلام جهاد وموقف الزمالك من سوق الانتقالات