مؤتمر حمد إبراهيم: الغضب سبب التلويح بالانسحاب ضد الزمالك.. وتعرضنا للظلم

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 22:24

كتب : إبراهيم رمضان

حمد إبراهيم - الإسماعيلي

كشف حمد إبراهيم المدير الفني لـ الإسماعيلي أن سبب التلويح بالانسحاب ضد الزمالك بسبب الغضب من الظلم التحكيمي.

وعاد الزمالك لطريق الانتصارات بالفوز على منافسه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال حمد إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي: "الإسماعيلي النادي الوحيد الذي يعاني من إيقاف القيد لمدة عامين".

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وأضاف "سيطرنا على مجريات المباراة في الشوط الثاني، ولن أتحدث عن التحكيم وسأترك التعليق لجمهور كرة القدم".

وأكمل "أشكر اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه".

وكشف "التلويح بالانسحاب كان مجرد عضب من اللاعبين لأن الظلم التحكيمي يتكرر معنا منذ بداية الدوري".

وأنهى حديثه قائلا: "تعرضنا للظلم في الكثير من المباريات وأخطاء واضحة، لكن الإسماعيلي فريق كبير وقرار اللاعبين كان بسبب الغضب".

وخرج الزمالك ولم تستقبل شباكه أي هدف لأول مرة بعد 4 مباريات في بطولة الدوري.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 23 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز 14.

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