أول تعليق من محمود جهاد بعد بدايته مع الزمالك وجائزة رجل المباراة

أبدى محمود جهاد لاعب وسط فريق الزمالك سعادته بالتواجد في صفوف الفريق الأبيض.

محمود جهاد النادي : الزمالك الزمالك

وقال جهاد في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "أعلم حجم الضغوطات في فريق كبير ينافس باستمرار على كافة البطولات التي يشارك فيها".

وأضاف "سأبذل قصارى جهدي للظهور بأفضل مستوى، وسعيد بالفوز الذي تحقق في لقاء اليوم".

وواصل "سعيد أيضا باللعب بجوار لاعبي الزمالك والحصول على جائزة أفضل لاعب في لقاء الإسماعيلي".

واختتم "أشكر الجماهير على الاستقبال وأعدهم ببذل قصارى جهدي مع زملائي للظهور بأفضل صورة ومواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة".

عاد الزمالك لطريق الانتصارات بالفوز على منافسه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل مصطفى شلبي ونبيل عماد ثنائية الزمالك.

ولعب مصطفى شلبي تحت قيادة كريستيان جروس 13 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مرة.

ووصل شلبي للمساهمة الـ27 مع الزمالك في 86 مباراة، بواقع تسجيله 13 هدفا وصناعته 14 آخرين.

وكان الزمالك قد خسر المباراة الماضية ضد بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

وشارك الثنائي الجديد للزمالك محمود جهاد وأحمد حسام في المباراة منذ بدايتها.

وحصل محمود جهاد على جائزة رجل المباراة.

وفي أول مشاركة لناصر ماهر بعد عودته من الإصابة تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد التعدي على لاعب من الإسماعيلي.

وعلى الجانب الآخر، خسر الإسماعيلي المباراة الثالثة على التوالي في بطولة الدوري.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 23 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز 14.