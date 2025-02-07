مؤتمر جروس - عن طرد ناصر ماهر وآلام جهاد وموقف الزمالك من سوق الانتقالات

أبدى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك سعادته بفوز الفريق على الإسماعيلي بهدفين دون رد في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سعيد بالنتيجة والفوز. الفريق بدأ بشكل جيد في أول 20 دقيقة، وبعد تسجيل هدف التقدم تراجع الفريق نسبيا".

وأضاف "الإسماعيلي ضغط في الشوط الثاني وهاجم للتعديل، وكانت أخر 10 دقائق صعبة جداً، ولكن بعد الهدف الثاني الذي سجله نبيل عماد شعرنا بالطمأنينة".

وكشف "سوق الانتقالات لم ينتهِ بعد والبحث مستمر عن لاعبين آخرين".

وأكمل "محمود جهاد كان يشكو من آلام في ظهره وأحيانا يذهب الألم في فترة الإحماء لو كان خفيفا، ولكن يجب أن نعتني باللاعب. لقد قدم مباراة مميزة، وكذلك أحمد حسام".

وعن طرد ناصر ماهر قال: "غدا سأتحدث معه لنرى ماذا حدث. اللعب بنقص عددي يجعل الأمور أصعب، ولكن تمكننا من تسجيل الهدف الثاني بتسديدة رائعة من نبيل عماد قتلت المباراة تماما".

وواصل "محمد شحاتة ظهر بشكل جيد في مركز الظهير الأيمن، كما أن محمد السيد ظهر بصورة جيدة في لقاء اليوم".

وعلق جروس على إحياء ذكرى ضحايا جماهير الزمالك في أحداث الدفاع الجوي قائلاً: "كانت مشاعرنا قوية ومن الجيد أن نحيي ذكراهم والنادي دائما قريب من الجماهير وأسر الشهداء".

عاد الزمالك لطريق الانتصارات بالفوز على منافسه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل مصطفى شلبي ونبيل عماد ثنائية الزمالك.

ولعب مصطفى شلبي تحت قيادة كريستيان جروس 13 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مرة.

ووصل شلبي للمساهمة الـ27 مع الزمالك في 86 مباراة، بواقع تسجيله 13 هدفا وصناعته 14 آخرين.

وكان الزمالك قد خسر المباراة الماضية ضد بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

وشارك الثنائي الجديد للزمالك محمود جهاد وأحمد حسام في المباراة منذ بدايتها.

وحصل محمود جهاد على جائزة رجل المباراة.

وفي أول مشاركة لناصر ماهر بعد عودته من الإصابة تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد التعدي على لاعب من الإسماعيلي.

وعلى الجانب الآخر، خسر الإسماعيلي المباراة الثالثة على التوالي في بطولة الدوري.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 23 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز 14.