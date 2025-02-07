حافظ على شباك الأبيض.. ماذا قدم أحمد حسام أمام الإسماعيلي في مباراته الأولى مع الزمالك

شارك أحمد حسام لاعب الزمالك الجديد في المباراة الأولى له مع فريقه الجديد ضد الإسماعيلي.

وعاد الزمالك لطريق الانتصارات بالفوز على منافسه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وخرج الزمالك ولم تستقبل شباكه أي هدف لأول مرة بعد 4 مباريات في بطولة الدوري.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 23 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز 14.

ويستعرض FilGoal.com أبرز أرقام أحمد حسام ضد الإسماعيلي:

لعب: 90 دقيقة

استخلاص للكرة: 10 مرات

غلق التسديدات: 1

اعتراض للكرة: 3

قطع الكرة: 1

لم يتم مراوغته

الثنائيات الأرضية: 1 من 4

الثنائيت الهوائية: 3 من 3