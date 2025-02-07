كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في افتتاح المرحلة الختامية من دوري المحترفين

استهل الأهلي والزمالك المرحلة الختامية من دوري المحترفين لرجال كرة اليد بالفوز.

وتقام المرحلة الختامية بين 8 فرق بنظام الذهاب والإياب لتحديد بطل الدوري للموسم الجاري.

وفاز الأهلي على هيلوبوليس بنتيجة 35-23 بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 18-12.

وانتصر الزمالك على الزهور بنتيجة 27-22 بعدما تفوق في الشوط الأول بنتيجة 16-11.

وحسم طلائع الجيش فوزه أمام سبورتنج في مباراة مثيرة بنتيجة 21-20، كما خطف سموحة الفوز أمام البنك الأهلي بنتيجة 24-23.

ويلتقي الأهلي في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل مع سموحة. فيما يلتقي الزملك مع هليوبوليس في اليوم ذاته.

وبذلك رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، ويليه الأهلي بالمركز الثاني بـ 9 نقاط.

بينما انفرد طلائع الجيش بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط، وصعد سموحة للمركز الرابع بـ 6 نقاط.

ويأتي البنك الأهلي خامسا بـ 4 نقاط بينما سبورتنج في المركز السادس بـ 3 نقاط أما هليوبوليس فيتجمد رصيده عند نقطة واحدة بالمركز السابع، ويتذيل الزهور الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وحسمت فرق الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش وسموحة وهيليوبوليس والزهور تأهلها للمرحلة النهائية على الترتيب.

وتقام مرحلة الذهاب في الفترة من الجمعة 7 فبراير الجاري إلى الخميس 27 من الشهر ذاته.

بينما تنطلق مرحلة الإياب يوم 4 مارس المقبل وحتى 8 أبريل المقبل الذي يشهد الجولة الختامية للدوري.

وتقام مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك يومي 27 فبراير و8 أبريل على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.