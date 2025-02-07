كرة سلة - مصر إلى نهائي تصفيات أمم إفريقيا بالفوز على كينيا.. وموعد لقاء أوغندا

حقق منتخب سيدات مصر لكرة السلة الفوز على كينيا بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتضم تصفيات المنطقة الخامسة كل من مصر وأوغندا وكينيا وبوروندي وجنوب السودان.

وحققت سيدات مصر الفوز بنتيجة 84-62 على كينيا.

وسجلت نادين السلعاوي 27 نقطة كأكثر من سجل لمنتخب مصر خلال اللقاء.

وسيلتقي منتخب مصر مع أوغندا غدا السبت في السادسة والنصف مساءً في المباراة النهائية من أجل حجز بطاقة التأهل القارية.

وتستضيف صالة حسن مصطفى تصفيات المنطقة الخامسة حتى 7 فبراير الجاري، ويتأهل بطل التصفيات لأمم إفريقيا 2025.

وتضم قائمة سيدات مصر لكرة السلة كلا من: نادين سلعاوي - ريم موسى - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - فريدة وائل - إنجي صلاح - أسرار ماجد - هالة شعراوي - ملك هشام - آية الفقي - نور طلعت - يارا أسامة.

وتقام منافسات أمم إفريقيا 2025 في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار خلال الفترة من 25 يوليو إلى 3 أغسطس المقبلين.

وحسمت منتخبات كوت ديفوار ونيجيريا والسنغال ورواندا ومالي والكاميرون تأهلها بالفعل.

ويتأهل أول 4 منتخبات من أمم إفريقيا إلى منافسات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في ألمانيا.