الصفقة الشتوية الأخيرة.. الاتحاد السكندري يضم علاء يحيى

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 21:17

كتب : هاني العوضي

علاء يحيى - بلدية المحلة

أعلن نادي الاتحاد السكندري إتمام آخر صفقاته الشتوية لموسم 2024-25 بضم علاء يحيى من سيراميكا كليوباترا.

وانضم الظهير الأيسر قادما من سيراميكا بعقد يمتد لمدة 3 مواسم ونصف.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة وموافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق.

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وأصبح علاء ثامن صفقات الاتحاد في الشتاء الجاري بعد ضم كل من

محمود علاء في صفقة انتقال حر

شكري نجيب من فاركو

يوسف أسامة نبيه من بيراميدز

إسلام مروزق من بلدية المحلة

سمير فكري من المصري

الإيفواري كرامو كوامي من الأولمبي الليبي

نور الدين بحار من اتحاد جدة السعودي

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من هو علاء يحيى؟

بدأ مع وادي دجلة لمدة 6 سنوات وانضم للزمالك وتواجد في قائمة مباريات الفريق الأول مرتين دون المشاركة وانضم للافيينا في 2021.

الظهير الأيسر يُعرف بلقب "مارسيلو" نسبة للبرازيلي لاعب ريال مدريد السابق.

سبق وأن تلقي عروضا من نادي بدوري الدرجة الثانية الإسباني وآخر من فريق ميزوكوفيشدى المجري.

قضى الموسم الماضي معارا لـ بلدية المحلة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم من سيراميكا كليوباترا قبل أن ينتقل لزعيم الثغر نهائيا.

الدوري المصري علاء يحيى سيراميكا كليوباترا الاتحاد السكندري
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