الصفقة الشتوية الأخيرة.. الاتحاد السكندري يضم علاء يحيى
الجمعة، 07 فبراير 2025 - 21:17
كتب : هاني العوضي
أعلن نادي الاتحاد السكندري إتمام آخر صفقاته الشتوية لموسم 2024-25 بضم علاء يحيى من سيراميكا كليوباترا.
علاء يحيى
النادي : سيراميكا كليوباترا
وانضم الظهير الأيسر قادما من سيراميكا بعقد يمتد لمدة 3 مواسم ونصف.
وجاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة وموافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق.
وأصبح علاء ثامن صفقات الاتحاد في الشتاء الجاري بعد ضم كل من
محمود علاء في صفقة انتقال حر
شكري نجيب من فاركو
يوسف أسامة نبيه من بيراميدز
إسلام مروزق من بلدية المحلة
سمير فكري من المصري
الإيفواري كرامو كوامي من الأولمبي الليبي
نور الدين بحار من اتحاد جدة السعودي
من هو علاء يحيى؟
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