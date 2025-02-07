الصفقة الشتوية الأخيرة.. الاتحاد السكندري يضم علاء يحيى

بدأ مع وادي دجلة لمدة 6 سنوات وانضم للزمالك وتواجد في قائمة مباريات الفريق الأول مرتين دون المشاركة وانضم للافيينا في 2021.

الظهير الأيسر يُعرف بلقب "مارسيلو" نسبة للبرازيلي لاعب ريال مدريد السابق.

سبق وأن تلقي عروضا من نادي بدوري الدرجة الثانية الإسباني وآخر من فريق ميزوكوفيشدى المجري.

قضى الموسم الماضي معارا لـ بلدية المحلة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم من سيراميكا كليوباترا قبل أن ينتقل لزعيم الثغر نهائيا.